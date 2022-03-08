Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu'dan Konya'da konser

Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin ev sahipliğinde “Horosan’dan Anadolu’ya Sevgi Yansımaları” temasıyla konser verdi.

Selçuklu Belediyesi kültürel faaliyetleri kapsamında konserlerine devam ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen programda ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Selçuklu Kongre Merkezi’nde sevenleri ile buluştu. “Horasan’dan Anadolu’ya Sevgi Yansımaları” temalı konserde Tuluyhan Uğurlu eserlerini icra ederken, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi’nden iki öğrenci de ünlü piyanistlerin eserlerini izleyenlerin beğenisine sundu.

Düzenlenen piyano konserine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuluyhan Uğurlu, kendisine memleketi Konya’da konser imkanı sağladığı için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya da teşekkür etti.

"Selçuklu Belediyesi olarak sanata gereken önemi veriyoruz”

Çok güzel ve anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Siz burada Hoca Ahmet Yesevi’den Hacı Bayram Veli’den Yunus Emre’den Mevlana Celaleddin Rumi’den ve daha nicelerinden haber verdiniz. Sağ olun var olun yüreğinize ve notalarınıza sağlık. Konyamızda emin olun her programda bu salon dolu. Sizi Selçuklu Kongre Merkezi’nde ilk kez ağırladık ancak ilerleyen günlerde yine ağırlamak istiyoruz. Genç öğrenci arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesini çok seviyoruz. Daha önce müjdesini vermiştik; Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesine güzel bir bina kazandıracağız. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sanata kültüre gereken önemi vermeye devam ediyoruz. Bu güzel konser için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Pekyatırmacı konuşmasının ardından Piyanist Tuluyhan Uğurlu’ya Selçuklu Belediyesi Çini Atölyesinde yapılan çift başlı kartal figürlü çini hediye etti.

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