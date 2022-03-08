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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi

İHA

Karatay zabıta ekiplerinden marketlere etiket denetimi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle son günlerde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı.
Karatay zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerle özellikle marketlerin depoları, stok durumlarının kontrolü ile marketlerdeki raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler aynı zamanda, ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştirdi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Karatay Belediyesi olarak ilçemiz genelinde hemşehrilerimizin alış verişlerde yaptığı marketlerdeki denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle son günlerde vatandaşlarımızın yoğun şikâyetler üzerine ekiplerimiz rutin olarak yaptığı denetimlerini sıklaştırdı ve raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yapıyorlar. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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