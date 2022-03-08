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Konya Tarım Fuarı’nda yüzde 100 Türk mühendisliği imzası TÜMOSAN, Konya Tarım Fuarı’nda traktör, zirai ekipman ile Ar-Ge standında ürün ve ekipmanlarını sergiliyor

İHA

Konya Tarım Fuarı’nda yüzde 100 Türk mühendisliği imzası TÜMOSAN, Konya Tarım Fuarı’nda traktör, zirai ekipman ile Ar-Ge standında ürün ve ekipmanlarını sergiliyor

TÜMOSAN, Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda hem traktör ve zirai ekipman hem de ArGe standında ürün ve ekipmanlarını sergiliyor.
TÜMOSAN pandemi nedeniyle iki senedir gerçekleştirilemeyen, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı fuarları arasında gösterilen, bu sene 18.’si düzenlenen Konya Tarım Fuarı’na hem tarım makineleri hem de ArGe standı ile katılım sağlıyor. 20 ülkeden 461 firmanın katılım göstereceği fuar ile alakalı TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yerli ve milli gücün etkisini tekrar göstereceklerini belirterek “Bizler için önem teşkil eden, kendimizi evimizde hissettiğimiz, 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda; TÜMOSAN olarak traktör, zirai ekipman ve ArGe standımızla, yüzde yüz Türk mühendisliği imzası taşıyan ürünlerimizi ve çalışmalarımızı sergiliyoruz” dedi.

“Geleneksel çizgiler ile yüksek donanımı buluşturmaya devam ediyoruz”
81 Premium Serisinin lansmanını gerçekleştiren TÜMOSAN, 81.100 (95 HP) ve 81.110 (105 HP) modelleri ile ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu. Ürün ile ilgili bilgi veren Halim Tosun, ”TÜMOSAN motorlu 95 ve 105 HP motor gücü seçenekleri ve 16 ileri16 geri HiLo vites seçeneğine sahip TÜMOSAN transmisyonu ile 81 Premium Serisi aynı zamanda standart olarak sunulan PowerShuttle ve vites kolu üzerinden vites değişimine imkan veren el debriyajı ile çiftçilerin kullanımını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. 4 bin kilogram kaldırma kapasitesi, 6 adet hidrolik çıkış ve standart olarak sunulan hidrolik orta kol ile beraber elektronik çeki kontrol sistemine sahip olan 81 Premium Serisi, yüksek donanıma sahip 4wd ve kabin klimalı model seçenekleri ile çiftçiler ile buluşmaya hazır. 4 silindirli olarak uzun yıllardır çiftçiler ile buluşan 8000 ve 8100 serisi ailesine 3 silindirli olarak 8065 (65 HP) ve 8170 (65 HP) modelleri de ekledik. Klasik ve modern dizayna sahip 3 silindirli model seçenekleri ile çiftçilerin her ihtiyacını karşılamaya yönelik ürün gamını artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında üreticilerin istekleri doğrultusunda piyasaya çıkardığımız yeni kabin ve donanıma sahip tarlaların vazgeçilmez klasiği 8000 serisinin 8005 (105 HP) modelini de fuarda sergiliyoruz. Çiftçilerin klasik dizayna sahip traktör modellerine olan ilgisi karşısında geleneksel çizgiler ile yüksek donanımı buluşturmaya devam ediyoruz“ ifadelerini kullandı.
Son yıllarda pazar beklentileri bahçe grubu ürünlerinde, 4 silindirli motora sahip traktör modellerine yoğunlaşılması ile birlikte TÜMOSAN bahçe grubu ürün gamına, 52L serisini dahil ederek yeni bir soluk kazandırdı. 52L serisi güçlü ve verimli TÜMOSAN motoru, 3 ve 4 silindirli seçenekleri ile çiftçilerin beğenisine sunuldu. TÜMOSAN, yeni 4 silindirli bahçe grubu 52L Serisi traktör modelleri de fuarda yerini aldı.
TÜMOSAN, tarım sektöründeki teknolojik ve kullanıcı dostu ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra, askeri ve sivil amaçlı platformlara ait, başta alt sistemler olmak üzere, var olan güncel teknolojik altyapıyla, söz konusu ürünlerin yerlilik oranının artırılması ve ürünlerin etkin bir şekilde millileştirilmesi hedefiyle projeler geliştirmeye devam ediyor. 18. Konya Fuarı’na özel olarak bu sene ArGe çalışmalarının da sergileneceği ayrı bir stant oluşturan TÜMOSAN; başarılı şekilde seri üretimi gerçekleştirilen S8000 Marin Motorunu, TMSN 7.5 ve TMSN 5.4 dizel motorlarını, Traktör Elektronik Kontrol Ünitelerini, Savunma Sanayi Başkanlığı ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri arasında imzalanan ve teslimatları gerçekleştirilen Uçak Durdurma Sistemini ve 3,5 ton kaldırma kapasitesine sahip forkliftini söz konusu stantta sergiliyor.

“İşimizin odağına her zaman yerli ve milli teknolojiyi alıyoruz”
Özellikle çağın gerektirdiği teknolojik alt yapının mevcut ürün gamına yansıtılması konusunda hummalı çalışmalar sürdürüldüğünü belirten TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “Yeni Nesil Traktör Geliştirme Projelerimiz, KonvansiyonelHibrit ve Elektrikli Platformlar, Yeni Nesil Motor ve Transmisyon Projelerimiz bu çalışmalarımıza örnek teşkil ediyor. Biz işimizin odağına her zaman yerli ve milli teknolojiyi alıyoruz. Her ürünün arkasında Türk mühendislerinin becerisi, yerli teknoloji katkısı ve aynı zamanda bu teknolojinin etkin şekilde kullanması yer alıyor” şeklinde konuştu.
Halihazırda 48 beygirden 125 beygire kadar Stage IIIA dizel motor üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Halim Tosun, “Piyasada yaklaşık 300 bin civarında bahsetmiş olduğumuz 3 ve 4 silindirli motorlarımız kullanılmakta. Şu aşamada ARGe çalışmalarımızın meyvesi olarak yeni nesil 4 ve 6 silindirli içten yanmalı motorlarımız da mevcut, 530 beygir seviyesine kadar içten yanmalı motor üretebiliyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı’mızla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızla ve çeşitli kamu kurumlarıyla iş birlikteliklerimiz sürmekte. Aynı zamanda Savunma Sanayi Başkanlığı’nın Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) projesinde 6 silindirli motor tedariki gerçekleştireceğiz, bu ilk defa yerli ve milli bir motorun Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi anlamına gelmektedir” dedi.
Yerli forklift projeleri hakkında da bilgi veren Tosun, “TÜMOSAN 2017 yılında başlattığı özgün forklift çalışmasında, pazardaki mevcut forkliftlere göre yüksek yerlilik oranına sahip, TÜMOSAN mühendislik, tasarım, üretim ve marka kalitesini barındıran, müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, bakım ve işletme maliyeti düşük, ergonomik ve konforlu çalışma ortamı sunan, bakım ve idamesi kolay, son teknolojik alt sistemleri bünyesinde barındıran ve teknolojik gelişmeye açık, yaygın servis ağı ile ürün destek programı sunan bir ürün ailesi hedeflemiş ve oluşturulan prototipler ile kalifikasyon testleri tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

"Yeni talepleri karşılamak üzere kolları sıvadık"
Tosun ayrıca, çalışmaların başlangıç olarak 3,5 ton ve 5 ton seviyelerine odaklanmış olduğunu ve ilgili modellerin 2022 yılı içerisinde seri üretime geçmesinin planlandığını aktardı. Devam eden ve tamamlanan çok sayıda proje olduğunu hatırlatan Tosun, “Savunma Sanayi Başkanlığı ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri arasında imzalanan Uçak Durdurucu Sistemler (Sabit Kanca, Ağ Bariyer ve Mobil UDS) Projesi kapsamında, Uçak Durdurucuların Geri Sarma Motorlarını, TÜMOSAN olarak ürettik ve teslimatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 2022 yılında ise yeni talepleri karşılamak üzere kolları sıvadık” diye konuştu.

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