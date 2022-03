Başkan Altay: “KOMEK’te üretilen her üründe kadınların emeği var”

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) bünyesinde eğitim alan kadın kursiyerler atölyelerde üretime ve istihdama katkıda bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay, KOMEK ve ASEM’lerin Konya genelinde özellikle kadınlara yönelik hizmet veren şehrin önemli bir markası haline geldiğini ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi ve kendilerini her alanda geliştirebilmeleri için çalıştıklarını belirten Başkan Altay, KOMEK bünyesinde kurulan atölye ve kooperatiflerde tekstilden sanat tasarımına, oyuncaktan halı ve kilime, seramikten çiniye kadar her alanda kadınların emeği olduğunu söyledi.



“Anatoya, Zenobya, Zeybe markalarını oluşturduk”

Başkan Altay, “KOMEK Kooperatifi ve atölyelerde eğitim alan hanım kardeşlerimizin emek ve gayretleriyle pelüş ve ahşap oyuncakta ‘Anatoya’, tekstilde ‘Zenobya’, çantaaksesuar alanında da ‘Zeybe’ gibi markalar oluşturduk. Kadınlarımızın bu ürünlerin ulusal ve uluslararası piyasalarda internet üzerinden pazarlanarak tanınır hale gelmesine de katkısı oldu. KOMEK’in bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kadınlarımızla birlikte çalışarak, üreterek, istihdam oluşturarak yarınlarımızı çok daha güzelleştireceğiz İnşallah” dedi.



“Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalı”

KOMEK Büyük Sinan Tasarım Merkezi’nden Arife Tuncel, “Komşum aracılığıyla KOMEK ile tanıştım. Hiçbir şey bilmeden geldim, sıfırdan başladım. Burada çok şey öğrendim. 4 yıldır KOMEK’te çalışıyorum. Hanımların boş durmaktansa hem evlerine katkıda bulunmak hem de harçlıklarını çıkarmak için KOMEK’e gelmelerini tavsiye ediyorum. Kadınlarımız çalışarak, üreterek kendi ayakları üzerinde durmalı” ifadelerine yer verdi.

Bir başka KOMEK kursiyeri Ayşe İba ise, ailesine ve eşine destek olmak amacıyla KOMEK’e başladığını belirterek, “Bir mesleğim olsun istedim, çok da memnunum. Bize böyle bir imkan verdiği için Büyükşehir Belediyemizden ve başkanımızdan Allah razı olsun. Maddi ve manevi yönden çok faydasını görüyorum. Kendimi rahat ve huzurlu hissediyorum. Bütün kadınlara tavsiye ederim” diye konuştu.



“KOMEK iyi ki var”

KOMEK Saman Pazarı atölyesinden Makbule Topak, “İlk adımı burada attım, iyi ki de atmışım. Çok memnunum. Ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Bunun için de bu etkinliklerin daha da çoğalmasını istiyorum. Sosyal hayatımız değişiyor. Çevrem değişti. Evimize katkıda bulunuyoruz. Çok güzel bir duygu, KOMEK iyi ki var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bütün kadınlarımıza gelmelerini tavsiye ediyorum. Evde oturmak artık yeterli değil” ifadelerini kullandı.

Karakulak Oyuncak Atölyesinden Fatma Karagülle ise, “1 yıldır burada çalışıyorum. Hiç dikiş bilgim yoktu, bu atölyede dikiş öğrendim. Şu anda çocuklar için oyuncak dikiyoruz. Buradan kadınlara sesleniyorum; her kadının bir becerisi vardır. Bu beceriyi evde saklamayalım. Kendimizi gösterelim. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Kadının gücü her yerde” dedi.

