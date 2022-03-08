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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesinde yeni dönem

İHA

KTO Karatay Üniversitesinde yeni dönem

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde yaklaşık 7 yıldır rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Bayram Sade’nin yerine Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç atandı. Mütevelli Heyeti Danışmanlığı görevine ise Prof. Dr. Mustafa Şahin getirildi.
Gerçekleşen devir teslim töreniyle birlikte Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ve Mütevelli Heyeti Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin görevlerine başladı. 2015 Mayıs ayından bu yana Rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Bayram Sade, bu atamanın bir nöbet ve bayrak değişimi olduğunu kaydederek, “Bu değişiminin başta KTO Karatay Üniversitesi olmak üzere, Konya’ya ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. KTO Karatay Üniversitesi, göreve geldiğim günden beri hem fiziki hem de beşerî anlamda çok ciddi mesafeler kat etmiştir. Yaklaşık yedi yıldır sürdürdüğüm bu onurlu görev için başta Cumhurbaşkanımıza ve Mütevelli Heyeti Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizimle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan akademisyenlerimize, idari personelimize ve üniversitemizi destekleyen kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi iletiyor, öğrencilerimizi de sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli bir hocamıza görevi devrediyor olmak benim için mutluluk verici bir durum. Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç’a yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

“Bilimin merkezi KTO Karatay Üniversitesi olacak”
Yeni Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ise, “Öncelikle, KTO Karatay Üniversitesi’ni akademik camiada bir marka haline getiren ve birçok projeyi başarılı bir şekilde hayata geçiren Prof. Dr. Bayram Sade’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin önemli vakıf üniversitelerinin başında gelen KTO Karatay Üniversitesi’nde böylesine onurlu bir görevi devralmanın mutluluğunu yaşıyor, aynı zamanda sorumluluğunu da yakinen hissediyorum. Geçmiş tecrübelerimizi ve yeni heyecanımızı aktararak KTO Karatay Üniversitesini hem ülkemizde hem de uluslararası alanda en iyi yerlere getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Akademik çalışmalar ve projelerle, üniversitemizin kampüs sınırlarını aşarak bilimin merkezi hâline geleceğine inanıyorum. Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Öztürk ve tüm Mütevelli Heyeti Üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Yeni dönemde KTO Karatay Üniversitesi çok iyi yerlere gelecektir”
Devir teslim töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Görevde bulunduğu zaman aralığında üniversitemiz için yoğun mesai harcayan, büyük bir fedakârlıkla çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Bayram Sade hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok zorlu dönemlerde büyük bir sorumluluk bilinciyle hedeflerimiz doğrultusunda sayısız başarıya imza attı. İnanıyorum ki KTO Karatay Üniversitesi yeni dönemde de çok iyi yerlere gelecektir. Rektör olarak atanan Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç hocamıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç hocamızla birlikte göreve başlayan Mütevelli Heyeti Danışmanımız Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamıza da çalışmalarında muvaffakiyetler temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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