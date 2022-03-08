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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da “Dünya Tarihinde Türk Kadını” isimli söyleşi düzenlendi

İHA

Konya’da “Dünya Tarihinde Türk Kadını” isimli söyleşi düzenlendi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlediği İlber Ortaylı ile Pelin Çift’in “Dünya Tarihinde Türk Kadını” isimli söyleşi yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Yürüttüğü çalışmalarla kadınları hep öncüleyen, destekleyen Selçuklu Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle İlber Ortaylı ile Pelin Çift’in katılımıyla “Dünya Tarihinde Türk Kadını” isimli bir söyleşi düzenledi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun bir katılıma sahne olan programın açılış konuşmasını yapan Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Acar, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü programımızı şereflendirdiniz. Doğduğunda göğsünde gözünü açtığındır kadın, düştüğünde anne diye seslendiğindir, öptüğünde şifa verendir, elindeki bir tas çorbanı pişirendir, hastanede iyileştiren, güvenliğini sağlayan, kıyafetini diken, yöneten, üreten, hayat boyu üreten, hayata renk katandır kadın. O naif, kırılgan görüntüsünün altında oldukça da güçlüdür kadın. Ticarette Hazreti Hatice, cephede Nene Hatun, hastanede Safiye Ali, uçakta Sabiha Gökçen, okulda Fatma Refet Angın’dır. Aslında kadın her yerindedir kainatın. Hayattaki zorluklara rağmen düştüğünde kalkabilen kendisinden sonrakilere rehberlik edebilen, gücü içinde taşıyan şefkatiyle dünyayı kucaklayabilen siz değerli kadınlarımız ve kadınlarımıza değer veren tüm erkeklerimiz hepinize teşekkür ederim” sözleriyle gerçekleştirdi.

“Türk Kadınları fedakarlığıyla tarihe her zaman not düşmüştür”
Başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere programa katılan tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Milli ve manevi değerlerimizin kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Dirayeti, bilgisi, yönetme ve çözüm bulma kabiliyeti ile ailesinin lokomotifi olan kadınlar Türk Tarihinde önemli bir yere sahiptir. Milli mücadele döneminde vatan için canını dişine takarak mücadele eden kahraman Türk Kadınları gösterdikleri fedakarlık ve cesaretle tarihe isimlerini altına harflerle kazımıştır. Yaşamın her kademesinde önemli rol üstlenen kahraman Türk Kadınları yine fedakarca çalışmaları ile ülkemizin kalkınmasında da her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır" dedi.

"Kadınlarımızın özgüvenlerini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
Yürüttükleri çalışmalarla kadınların üzerindeki yükleri hafifletmeyi onlara kendilerini daha iyi hissedecekleri imkanlar sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Bugün artık sağlanan imkanlarla, verilen haklarla Türk kadını eğitimden sanata, spordan kültüre, iş hayatından siyasete ve devlet yönetimine varıncaya kadar her alanda aktif bir şekilde yer almakta ve büyük başarılara imza atmaktadır. Kadınlarımızın toplumsal hayatta özgürce yer almaları ve kendilerini ifade edebilmeleri ne kadar önemli ise aile hayatındaki görevleri ve özellikle annelik vazifesini en iyi şekilde ifası da bir o kadar belki de bunun üzerinde önem arz etmektedir. Bu yüzden kadınlarımızın toplumsal hayatta yer alırken aile içerisindeki zor görevlerini yaparken de onlara moral ve motivasyon desteği sağlamak da bizim görevlerimizi arasında yer almaktadır. Bu yüzden Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizin farklı bölgelerine kazandırdığımız tesislerimiz sayesinde kadınlarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini icra edebilmelerine rahatça spor yapabilmelerine ve hoşça vakit geçirmelerine imkan sağlıyor, kişisel gelişimlerine de katkı sunmaya çalışıyoruz. Yine Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisimizle birlikte birbirinden önemli faaliyetleri yürütmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki özgüveni yüksek, cesur, eğitimli kadınlar; ekonomiden siyasete, kültür sanattan spora her alanda ülkemizi daha ileriye ve en gelişmiş düzeye taşıyacaktır. Sözlerimi tamamlarken böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere, programımızın gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan başta Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi olmak üzere tüm arkadaşlarıma ve bu güzel programa katılım ve katkılarından dolayı İlber Ortaylı ve Pelin Çift’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, burada bulunan değerli hanımefendilerin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar kutluyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından sahne alan Pelin Çift ve İlber Ortaylı böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

"Türk kadınının tarihte müstesna bir yeri vardır”
Ortaylı konuşmasının başında dünya üzerinde kadına yapılan kötü muamelenin önünün bir an evvel alınmasına vurgu yaparak, "Türk kadınının müstesna bir konumu var. Her asırda çok muharip bir milletiz. Eski çağlarda da savaşıyorduk, orta çağlarda da kavgacıydık. Kuzeydeki Kıpçaklar’da kavga ediyordu, Oğuzlar da herkesle kavga ediyordu. Anadolu ve İran Azerbaycan’ı da öyle yani vazifesi buydu. Böyle kavga eden bir milletin kadını da kavgaya karışıyor karışmasa bile işte şehit anası oluyor şehit dulu oluyor. 1.Cihan harbinde vatan savunmasında abideleşen milletlerin sayısı belli. Tabi ki Türkiye ve Çanakkale bunların başında yer tutuyor. O sebeple Türk kadını tarihin her alanında müstesna bir yer tutuyor” şeklinde konuştu.
Söyleşi de Türk Tarihine damga vuran kahraman kadınların hikayelerine ve tiyatral canlandırmalarına da yer verildi. Programın sonunda Başkan Pekyatırmacı, İlber Ortaylı ve Pelin Çift’e teşekkür ederek çift başlı kartal çinisi hediye etti.
Söyleşiye; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Acar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Konya İl Müftüsü Ali Öge, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran kadın meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

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