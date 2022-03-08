Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, hastanede yakalandı

Konya’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında elinden yaralanan şüpheli zanlı, tedavi için gittiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hamidollah N. (30) boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesi Marziye Salehzade’nin (30) iş ortağı olduğu bayan kuaförüne gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Hamidollah N. yanında bulunan bıçak ile karısı Marziye Salehzade’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca elinden yaralı olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Marziye Salehzade’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sırasında genç kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Marziye Salehzade’nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, elinden yaralı zanlı koca, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalarda, gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Hamidollah N.’nin hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

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