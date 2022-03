Kuraklık sıkıntısı çeken Konya Ovası'nı su bastı

Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIHatice Ebru KOYUNCU/ KONYA, (DHA)KONYA Ovası, son yıllarda yaşanan kuraklığın ardından bölgenin yoğun yağış almasıyla başka sorun ile karşılaştı. Dağlık alan ve ovalarda eriyen kar, tarım arazilerini su altında bıraktı. Söğötözü Mahallesi muhtarı Mehmet Erçiftçi, "Ekinlerimiz ölüyor. Buraya kanal açılarak, suların gölette toplanması gerekiyor. Çiftçilerimizin de zararı büyük" dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda, kuraklık nedeniyle 2020-2021 sezonunda buğday ve arpa hasadında, 1 milyon ton verim kaybı yaşandı. Bu ekim sezonunda bölgeye beklenenin üzerinde yağış düştü. Yüksek yağış miktarı, bu kez başka sorunu gündeme getirdi. Dağlık alanlarda ve ovalarda eriyen kar nedeniyle tarlalar, suyla doldu. Kadınhanı ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi´nde buğday ve arpa ekili alanlar, sular altında kaldı.

'EKİNLERİMİZ ÖLÜYOR'

Söğütözü Mahallesi muhtarı Mehmet Erçiftçi, suyla dolan tarlalardaki ekinlerin zarar gördüğünü belirterek, "Tarlalar, karların erimesi ve yağmur yağışıyla sular altında kaldı. Bulunduğumuz bölgede su altında kalan arazi yaklaşık 100 dönüm. Buna benzer çoğu bölgede su altında kalan arazi var. Bunun sonucunda da ekinlerimiz ölüyor. Buraya bir kanal açılarak suların gölette toplanması gerekiyor. Çiftçilerimizin de zararı büyük. Belediye ilgileniyor ama buraya bir kanal açılıp, gelen suların tahliyesinin yapılması gerekiyor" dedi.

Bölge çiftçilerinden Mehmet Koçak ise "Çok kar yağdığı zamanlarda dağlardan gelen sular, her yıl burada birikiyor. Bazen evleri de su basıyor. Her yıl böyle kar yağmıyor ama ekilen ürünler boşa gidiyor" diye konuştu.

Söğütözü Mahallesi´nden Fahri Can da "Karların erimesi, yoğun yağmurlardan sonra dağlardan gelen sular, tarlaları kaplıyor. Ürünleri su altında kalan çiftçiler mağdur oluyor. Köyümüzdeki birkaç eve de zararı dokunuyor. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCIHatice Ebru KOYUNCU

2022-03-09 09:41:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.