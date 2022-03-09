Derebucak’ta okuma yazmayı öğrenen kadın kursiyerler belgelerine kavuştu

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Konya’nın Derebucak ilçesinde, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Derebucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Çamlık Mahallesinde açılan okuma yazma kursu sona erdi. Kursa katılan yerleşim merkezinde yaşayan 13 kadın kursiyere başarılı olmasının ardından kurs bitirme belgeleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay'ın da katıldığı programda, Çamlık Mahallesinde kadın kursiyerlerin eğitim gördüğü sınıfı da ziyaret eden İlçe Kaymakamı Ömer Levent Türk, kurs bitirme belgelerini verdiği kadınları başarılarından dolayı tebrik etti. Kaymakam Türk, kadın kursiyerlerin Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

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