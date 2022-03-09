NEÜ ve Pakistan Allama İqbal Açık Üniversitesi yetkilileri istişare toplantısı gerçekleştirdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Pakistan Allama İqbal Açık Üniversitesi yetkililerinin bir araya geldiği, ikili iş birliği konularını kapsayan toplantıda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıya Pakistan heyetinden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasir Mahmood, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Syed Hassan Raza ve çeşitli fakültelerden bölüm başkanları katıldı. Heyet, üniversiteleri hakkında bilgi vererek, NEÜ ile akademik çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak başkanlığında, NEÜ Uluslararasılaşma Koordinatörü Prof. Dr. Branislav Radeljic ve Dış İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Akın tarafından Pakistanlı heyete, Necmettin Erbakan Üniversitesinin akademik faaliyetleri ve uluslararasılaşma politikaları anlatıldı.

Toplantıda, iki üniversitenin ortak kongre ve eğitim programları, uzaktan eğitim modüllerinin oluşturulması, personel ve öğrenci değişimi gibi hususlarda ortak çalışma alanları belirlenerek değerlendirmeye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.