Konyaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları

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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçında Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışması ile başladı. Futbolcular, sahada yapılan güç çalışmasının ardından savunmahücum organizasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

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