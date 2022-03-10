Konya'da 8 ilçede eğitime ara verildi

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KONYA, (DHA)KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük'te yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler uzaktan eğitim görecek. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2022-03-10 00:08:51



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