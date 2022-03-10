Karatay Belediyesinde “Selçuklu Geometrik Motifler Sergisi”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin işbirliğiyle hazırlanan “Selçuklu Geometrik Motifler Sergisi” açıldı.

Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, geometrik desen sanatçısı Gülten Arslan ile 16 öğrencinin eserlerinden oluşan “Selçuklu Geometrik Motifler Sergisi” Karatay Belediyesi Fuaye Alanı’nda açıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’nın özellikle 13’üncü yüzyılda kültürde, sanatta mimaride ve daha birçok alanda çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yaparak, 200 yıldan fazla Selçuklulara başkentlik yapan Konya’nın tüm yönleriyle tanıtılıp geleceğe taşınması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Bu eşsiz medeniyete ev sahipliği yapan Konyamızı tüm değerleriyle yaşatmak ve geleceğe taşımak, bizim için hem gurur kaynağı hem de önemli bir sorumluluk. Sanatçılarımız ve hocalarımız bu konuda önemli bir gayret içinde. Karatay Belediyesi olarak bizler de, bu manada birçok proje içinde yer alarak sanata ve sanatçılarımıza destek oluyoruz. Bugün de ‘Selçuklu Geometrik Motifler Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bugüne kadar Necmettin Erbakan Üniversitemiz ile pek çok güzel işler yaptık. Bundan sonra da sanatçıya, sanata katkı sunmaya devam edeceğiz. Ben tüm Konyalı hemşehrilerimizi sergiyi görmeye davet ediyorum” dedi.

Serginin hazırlanmasında büyük emekleri olan Konya’da geometrik desen sanatı alanında çalışmalar yapan Gülten Arslan ise, geometrik desenlerle 8 yıl önce tanıştığına vurgu yaptı. Gülten Arslan, “Ülkemizde bu alan ile ilgili bir eksiklik gördüğüm için bu sanatı önce öğrenmeye sonrasında da öğretmeye yöneldim. 16 öğrencimizle toplamda bir çalışmayla da bu sergimiz ortaya çıkmış oldu. Son dönemlerde pandemi dolayısıyla öğrencilerimiz eserlerini çevrimiçi olarak çizdiler. Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ortak bu projesinde yer almaktan dolayı mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

16 Mart Çarşamba gününe kadar gezilebilecek olan serginin açılışına; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dicle Aydın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Fuat Baysal, akademisyenler, Sanatçı Gülten Arslan, öğrenciler ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

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