Meram'da Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram'da Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi

İHA

Meram'da Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve 77 bin 353 kişinin başvuru yaptığı 846 dairelik Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi.
Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne ve Uluırmak, Turgutreis, Fahrünnisa Evlerinden sonra 846 dairelik Piri Reis Evleri’nde de kura heyecanı yaşandı. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş Meram Belediyesinin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. 415 hak sahibinin belirlendiği kura heyecanına ortak olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede başlattıkları Büyük Konut Hamlesi’nin baş döndürücü bir hızda devam ettiğinin altını çizdi.

“Meram kentsel dönüşümde baş döndürücü bir süreç yaşıyor”
Temeli atılan ve devam etmekte olan 2 bin 940 dairelik Aksinne, Aymanas ve Uluırmak Evleri kooperatiflerine ilave ettikleri 591 dairelik Turgutreis Evleri, bin 42 dairelik Fahrünnisa Evleri ve 846 dairelik Piri Reis Evleri Kooperatifleri ile konut hamlesinin toplam 5 bin 419 daire sayısına ulaştığını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Meram kentsel dönüşümde güzel bir süreç yaşıyor. Bir taraftan bir kooperatifin temelini atıyor, diğer taraftan yeni kooperatifin ön başvurularını alıyor ayrıca kurulacak başka bir kooperatifin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu süreçte biten yerlerin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar teslim edilen daire sayısı ise 537. Bu konut hamlesini büyük yapan sadece konut sayısının yüksek olması değildir. Aynı zamanda belediyemize itimat edip başvuru yapanların sayısının çokluğu ve vatandaşlarımızın kaliteli, modern ve güvenlikli yapılara sahip olma hayallerinin büyüklüğü nedeniyledir. Sorunlarını çözmüş, yaşamaktan keyif alınan bir Meram umudumuzun büyüklüğündendir. Ve ayrıca, geleceğin Meram’ını hazırlama gayretinde olan bizlerin içindeki Meram ve Meramlı sevgisinin büyüklüğü nedeniyledir” diye konuştu.

“Hemşehrilerimin güveni ve beklentisi devam ettiği müddetçe proje üretmeye devam edeceğiz”
Hayata geçen bu projelerle sadece yaşam ve ticari alanlar değil, Meram’a yeni bir gelecek inşa ettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “İlçemiz için sadece konut hamleleriyle de değil, Şükran Kentsel Dönüşümünden Büyük Larende Dönüşümüne kadar tarihi adımlar atıyoruz. İşte bu gelecek tasavvurumuzun yeni halkası Piri Reis Konutlarımızda bir aşamayı daha bugün çekilecek kuralarla geçiyoruz. Kuralar sonucu hak sahibi olacak tüm hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kurada çıkmayanlar ise bizleri takip etmeye devam etsinler. Bu konut projemize de öncekiler gibi hemşehrilerimizin büyük teveccühü oldu. Bizlere güvenleri için her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. 77 bin 353 başvuru sayısı ile kendi rekorumuzu egale ettik. Bu teveccühün bizim sorumluluklarımızı artırdığının farkındayız ve buna layık olmak adına daha fazla çalışmaya ve daha fazla üretmeye gayret göstereceğiz. Gönül isterdi ki imkanlarımız el versin de konut sahibi olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ev sahibi yapalım. Ancak bir ilçe belediyesinin imkanlarıyla gerçekleştirilebilecek şey değil bu. Bu projeleri tam olarak sosyal konut projesi olarak ifade edemesek de konut ihtiyacının karşılanmasına katkı verdiği ortada. Esasında yaptığımız arsa sahipleri ile ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirmek ve kooperatiflerin kurulmasına öncülük ederek ilçemizdeki kentsel dönüşümün hızlandırılmasına katkı sağlamak. Bizler, şartlar izin verdiği müddetçe Meram’a yeni konutlar kazandırmaya ve Meramlı'ya dokunmaya, Meram’ın değişimi ve dönüşümü için çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimin güveni ve beklentisi devam ettiği müddetçe biz samimiyet ve gayretle çalışıp yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da 30 adrese kaçak tütün operasyonu: 38 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da 30 adrese kaçak tütün operasyonu: 38 gözaltı
Karatay Belediyesinde “Selçuklu Geometrik Motifler Sergisi”
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinde “Selçuklu Geometrik Motifler ...
Kuveyt Türk, ürün ve hizmetleriyle Konya Tarım Fuarı’nda
YEREL HABERLER Kuveyt Türk, ürün ve hizmetleriyle Konya Tarım ...
Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli Seydişehir-Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Konya'da eğitim ve ulaşıma kar ...
Konya'da 8 ilçede eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Konya'da 8 ilçede eğitime ara verildi
Konya- Antalya kara yolunda araç geçişleri kısıtlandı
YEREL HABERLER Konya- Antalya kara yolunda araç geçişleri kısıtlandı
Konyaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları
YEREL HABERLER Konyaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları
NEÜ ve Pakistan Allama İqbal Açık Üniversitesi yetkilileri istişare toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER NEÜ ve Pakistan Allama İqbal Açık Üniversitesi ...
Eşi ve kayınvalidesini bıçakladı
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini bıçakladı
Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ...
Konya’da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Konya’da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı
Derebucak’ta okuma yazmayı öğrenen kadın kursiyerler belgelerine kavuştu
YEREL HABERLER Derebucak’ta okuma yazmayı öğrenen kadın kursiyerler ...
Kuraklık sıkıntısı çeken Konya Ovası'nı su bastı
YEREL HABERLER Kuraklık sıkıntısı çeken Konya Ovası'nı su bastı
Konya’da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 ...
Konya'da evin kilerinde depolanan kimyasal madde patladı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da evin kilerinde depolanan kimyasal madde ...
Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşi ...
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, hastanede yakalandı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, hastanede ...
Konya’da “Dünya Tarihinde Türk Kadını” isimli söyleşi düzenlendi
YEREL HABERLER Konya’da “Dünya Tarihinde Türk Kadını” isimli söyleşi ...
Vali Özkan ve Başkan Altay Kadın Kooperatifleriyle buluştu
YEREL HABERLER Vali Özkan ve Başkan Altay Kadın Kooperatifleriyle ...
Başkan Oprukçu’dan belediye çalışanlarına müjde
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu’dan belediye çalışanlarına müjde
Karatay Belediyesinden Kadınlar Gününe özel program
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden Kadınlar Gününe özel program
Başkan Akkaya’dan Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara hediye
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ...
Takla atan otomobil çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil çalıntı çıktı
KTO Karatay Üniversitesinde yeni dönem
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinde yeni dönem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.