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Başkan Erkoyuncu: “Ülkemizde gıda arzında sıkıntı oluşmasına müsaade etmedik, etmeyiz”

İHA

Başkan Erkoyuncu: “Ülkemizde gıda arzında sıkıntı oluşmasına müsaade etmedik, etmeyiz”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker olarak tüketicilere sağlıklı ve nitelikli gıdayı ulaştırmakla mükellef olduklarını belirterek, “Üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizde gıda arzında bir sıkıntı oluşmasına ve ülkemizin darboğaz yaşamasına müsaade etmedik, etmeyiz” dedi.
18’inci kez tarım sektörünü bir araya getiren Konya Tarım Fuarı, 8 Mart Salı günü açıldı ve 12 Mart 2022 Cumartesi tarihine kadar Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. İki yıl aradan sonra açılan ve tarım sektörünün paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Konya Tarım Fuarını Başkan Ramazan Erkoyuncu da ziyaret etti. Tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler, başta traktörler olmak üzere bütün makine ve ekipmanları ile tohum, gübre gibi sektörün birçok bileşenindeki son trendleri görebilmek için Türkiye’nin bütün bölgelerinden ziyaretçileri ağırlayan Konya Tarım Fuarı’nda önce Torku standını ziyaret eden Başkan Erkoyuncu, burada standa yoğun bir şekilde ilgi gösteren katılımcılarla sohbet etti. Daha sonra sektörün diğer temsilcilerinin yer aldığı stantları da gezen, buralarda çiftçilerle de uzun uzun gıda ve tarım sektöründeki gelişmeler hakkında sohbet eden, çiftçilerin sıkıntılarını tek tek not alan Ramazan Erkoyuncu, çiftçilere üretimin sürmesi noktasında da tavsiyelerde bulundu.

"Tüketicilerimize sağlıklı ve nitelikli gıdayı ulaştırmakla mükellefiz"
Erkoyuncu, Konya Tarım Fuarı’nın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük tarım fuarlarından birisi olduğunu görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Tarım makineleri, tohum, gübre ile gıda sanayii başta olmak üzere sektördeki bütün paydaşların ulusal ve uluslararası düzeyde Konya Tarım Fuarı’na bu kadar yoğun ilgi göstermesi Konya’mızın, ülkemizin tarım ve gıda sektörü için de çok önemli bir şehir olduğunu göstermektedir. Konya olarak bizim tarım ve gıda sektörüne öncülük yapıyor olmamız, bizler için çok önemli. İnanıyorum ki bu süreçte Konya, tarım sektörünün bel kemiği olacak. Bu noktada çiftçilerimizden en büyük isteğimiz üretimin artarak devam etmesidir. Çiftçilerimiz alın teri dökerek çok yüksek derecede önemli bir katma değer üretiyor. Fakat bu katma değeri üretirken çok ciddi sorunlarla da başa çıkmaya çalışıyorlar. Sorunlar hepimizin ama bu ülke de hepimizin, hep birlikte üreteceğiz, üretimimizi artıracağız. Sorunların çözülmesi için de hep birlikte mücadele edeceğiz, inanıyorum ki devletimizle, milletimizle, üretimin devamını esas olduğu gerçeğinden taviz vermeden sıkıntıları çözeceğiz. Konya Şeker olarak, bizim bir tarafımız çiftçilerimizin yanıdır. Öbür taraftan ise tüketicilerimize sağlıklı ve nitelikli gıdayı ulaştırmakla mükellefiz. Üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizde gıda arzında bir sıkıntı oluşmasına ve ülkemizin darboğaz yaşamasına müsaade etmedik, etmeyiz. Tarım Fuarı’mızın, kazancın artmasına, pazarın, sanayi ve teknolojimizin gelişmesine vesile olmasını diliyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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