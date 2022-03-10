Konya Büyükşehir itfaiyesi farklı ülkelerden itfaiyecilere eğitim veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir itfaiyesi farklı ülkelerden itfaiyecilere eğitim veriyor

İHA

Konya Büyükşehir itfaiyesi farklı ülkelerden itfaiyecilere eğitim veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından “Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri” kapsamında Tacikistanlı itfaiyecilere yönelik bir hafta süren eğitim programı gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla yurt dışındaki itfaiyecilere eğitim vermeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında son olarak Tacikistan’ın Duşanbe İtfaiye Teşkilatı’nda görevli personellere eğitimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde 12 gün süren ileri seviye itfaiye eğitiminde Tacikistanlı itfaiyeciler; yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, ilk yardım ve iş güvenliği gibi konularda uygulamalı ve pratik eğitimler aldı.

"Türkiye'de sadece Konyamızda bu eğitimler gerçekleşiyor"
Eğitimle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, TİKA ile işbirliğiyle verilen eğitimlerin çok verimli geçtiğini belirterek, “Türkiye’de sadece Konya’mızda bu eğitimler gerçekleşiyor. Bu konuda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böylesi hayati önem taşıyan konulardaki eğitimlerimizin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’na (TİKA) da ayrıca teşekkür ederim. Eğitimlerin geriye dönüşlerinin verimli olmasından dolayı da çok mutluyuz” diye konuştu.

TİKA'dan büyükşehire teşekkür
TİKA Uzmanı Recep Çetinkaya, “Daha önce Tacikistan’da eğitim gerçekleştirilmişti. Yerinde gerçekleştirilen eğitimde oradaki sorunlar ve ihtiyaçlar analiz edildi. Buradaki arkadaşlarımız sayesinde bir eğitim daha verildi. İleri Seviye İtfaiyecilik Eğitimi adı altında verilen eğitimlerde arkadaşlarımızın ülkelerine döndüklerinde oradaki itfaiye birimlerine buradan aldıkları bilgileri aktaracak. İşbirliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
Tacikistan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Mahmadzoda Amridin, hem Tacikistan’da hem Türkiye’de verilen eğitimlerde çok şey öğrendiklerini belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve itfaiye eğitmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Burada aldığımız eğitimleri bütün Tacikistan’da anlatacağız” ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi tarafından daha önce de; Özbekistan, Karadağ, Libya ve Gambiya itfaiyelerine eğitim verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandı Üç çocuğunun annesini Kadınlar Günü'nde katletti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs ...
Konya’da marketlere ayçiçekyağı denetimi Denetimlerde bazı marketlerde ayçiçek yağlarının raf fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması ve bazı marketlerde de aynı ürün için çift etiket olması nedeniyle işlem yapılarak tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Konya’da marketlere ayçiçekyağı denetimi Denetimlerde ...
Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşini öldüren ...
Başkan Erkoyuncu: “Ülkemizde gıda arzında sıkıntı oluşmasına müsaade etmedik, etmeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Erkoyuncu: “Ülkemizde gıda arzında sıkıntı ...
Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren ...
Rektör Aksoy: “Selçuk Üniversitesinde öğrenci olmak ayrıcalıktır”
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: “Selçuk Üniversitesinde öğrenci olmak ...
“Karatay Akıl Ve Zeka Oyunları Yarışması” tamamlandı
YEREL HABERLER “Karatay Akıl Ve Zeka Oyunları Yarışması” tamamlandı
Ehliyet sınavında görüntülü ve sesli düzenekle yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında görüntülü ve sesli düzenekle ...
Meram'da Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi
YEREL HABERLER Meram'da Piri Reis Evleri’nde kuralar çekildi
Konya'da 30 adrese kaçak tütün operasyonu: 38 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da 30 adrese kaçak tütün operasyonu: 38 gözaltı
Karatay Belediyesinde “Selçuklu Geometrik Motifler Sergisi”
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinde “Selçuklu Geometrik Motifler ...
Kuveyt Türk, ürün ve hizmetleriyle Konya Tarım Fuarı’nda
YEREL HABERLER Kuveyt Türk, ürün ve hizmetleriyle Konya Tarım ...
Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli Seydişehir-Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Konya'da eğitim ve ulaşıma kar ...
Konya'da 8 ilçede eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Konya'da 8 ilçede eğitime ara verildi
Konya- Antalya kara yolunda araç geçişleri kısıtlandı
YEREL HABERLER Konya- Antalya kara yolunda araç geçişleri kısıtlandı
Konyaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları
YEREL HABERLER Konyaspor’da Kayserispor maçı hazırlıkları
NEÜ ve Pakistan Allama İqbal Açık Üniversitesi yetkilileri istişare toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER NEÜ ve Pakistan Allama İqbal Açık Üniversitesi ...
Eşi ve kayınvalidesini bıçakladı
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesini bıçakladı
Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ...
Konya’da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Konya’da cips kutularının içinden uyuşturucu çıktı
Derebucak’ta okuma yazmayı öğrenen kadın kursiyerler belgelerine kavuştu
YEREL HABERLER Derebucak’ta okuma yazmayı öğrenen kadın kursiyerler ...
Kuraklık sıkıntısı çeken Konya Ovası'nı su bastı
YEREL HABERLER Kuraklık sıkıntısı çeken Konya Ovası'nı su bastı
Konya’da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 ...
Konya'da evin kilerinde depolanan kimyasal madde patladı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da evin kilerinde depolanan kimyasal madde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.