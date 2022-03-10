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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

İHA

Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

Konya'da damadı tarafından kızıyla birlikte bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kayınvalide toprağa verildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Hatice K.'nin birlikte kaldığı kayınvalidesi Fatma Gümüş'ün evine gitti. Abdullah K. ile apartmanda karşılaşan Hatice K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı duyarak apartmana çıkan Fatma Gümüş'ü gören damadı Abdullah K., yanında bulunan bıçakla eşi ve kayınvalidesine saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Hatice K. ile Fatma Gümüş ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne Fatma Gümüş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Abdullah K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, hastanede hayatını kaybeden Fatma Gümüş, Selçuklu ilçesi Hocacihan Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Kocası tarafından bıçaklanan Hatice K.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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