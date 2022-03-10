KTO Karatay Üniversitesi tanıtım günlerinde üniversite adaylarıyla buluştu

KTO Karatay Üniversitesi, Konya Üniversite Tanıtım Günlerinde üniversite adaylarıyla bir araya geldi.

Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri’nde, üniversite adayları Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesine yoğun ilgi gösterdi. Fuar kapsamında üniversite adaylarına yönelik KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Oktay Altun tarafından “Yapay Zeka ve Mühendisliğin Geleceği” konulu seminer verildi. Seminerin açılışında konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, öğrencilerin çok önemli bir karar aşamasında oldukları hatırlattı.



“KTO Karatay Üniversitesinin kapıları sizlere her daim açıktır”

Prof. Dr. Ortaç, “Sevgili öğrencilerim, üniversite tercihi aynı zamanda ömür boyu mutlu olacağınız bir mesleği tercih etmenizdir. Öncelikle hangi mesleği icra etmeniz gerektiğinin kararını verin, üniversiteleri iyi araştırın, akademik imkânlarının yanı sıra sosyal ve fiziksel imkânlarını da önemseyin. KTO Karatay Üniversitesi’nin kapısı sizlere her daim açıktır. Sizleri gerçek bir vakıf üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi’ne bekliyoruz” dedi.

Konyalı üniversite adayları fuarda KTO Karatay Üniversitesi standına yoğun ilgi gösterirken, öğrenciler Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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