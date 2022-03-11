Selçuklu’da kar mesaisi yeniden başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kış koşullarının etkisini yeniden göstermesiyle birlikte kar mesaisine kaldığı yerden devam ediyor.

Konya’yı tekrar etkisi altına alan kar yağışı Selçuklu Belediyesi ekiplerini teyakkuza geçirdi. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, vatandaşların olumsuz şartlardan etkilenmemesi için kar ve buzlanmaya karşı, küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapıyor. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışla birlikte ilçe merkezinde ana arterler ve yoğun kullanılan bölgelerin yanı sıra taşra mahallelerin bağlantı yolları da temizlenerek, kar yağışının olumsuz etkileri en aza indirgeniyor. Selçuklu’da gece saatlerinde başlayan kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları ekiplerin yoğun çalışmaları ile gün boyu devam etti. Ekipler vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek ve günlük çalışmalarını sorunsuz sürdürebilmeleri için aralıksız çalışma yürütüyor.



“Rahmetimiz eksik olmuyor”

Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte ekiplerin hazır beklediklerini kaydeden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünü bu yıl iliklerine kadar hissedildiğini belirterek, “Mart ayının yarısına geldik ancak Rabbim rahmetimizi eksik etmiyor. Tabi bu yağışlar tarım şehri Konya için büyük önem arz ediyor. Şükürler olsun ki bu yıl bereketli oldu. Tabi bu noktada bize daha çok iş düştü. Biz de belediye olarak elimizden gelen en iyi çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Ekiplerimiz meteoroloji ile koordineli olarak çalışıyorlar. Meteorolojiden alınan bilgiler dahilinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler hemen çalışmalarına başlayarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Hemşehrilerimizi de olumsuz koşullara karşı dikkatli olmaları noktasında uyarıyor, kar yağışının tüm Selçuklu’ya bereket olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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