Kayınvalidesini öldüren ve eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı

Konya'da kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini yaralayan şüpheli şahsın 28 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 9 Mart Çarşamba günü 08.00 sıralarında Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Hatice K.'nin birlikte kaldığı kayınvalidesi Fatma Gümüş'ün evine gitti. Abdullah K. ile apartmanda karşılaşan Hatice K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı duyarak apartmana çıkan Fatma Gümüş, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü, Hatice K. bıçaklanarak ağır yaralandı. Cinayet zanlısı Abdullah K., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Numune Hastanesinde tedavisi süren Hatice K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



28 adet suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan cinayet zanlısı Abdullah K.'nın yapılan incelemelerin ardından "kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu" gibi birçok konudan 28 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Kayınvalidesini öldüren ve eşini ağır yaralayan Abdullah K., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.