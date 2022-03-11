Kapalı yolları açmaya çalışan karayolları ekibi karda mahsur kaldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle SeydişehirAntalya yolu trafiğe kapatıldı. 12 saattir kapalı olan yolu açmaya çalışan karayolları ekipleri de zaman zaman yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı tipi ile birleşince dün akşam saatlerinden itibaren SeydişehirKonya ve SeydişehirAntalya yollarının araç trafiğine kapatılmasına neden oldu. Özellikle SeydişehirKonya karayolu 25 ile 55’inci kilometreleri arasında tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tipinin etkisini kaybetmesinin ardından karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yol yaklaşık 12 saat sonra yeniden küçük araçlar için trafiğe açıldı. Tır ve çekici türü araçların geçişine ise izin verilmiyor.



Karda mahsur kalan karayolları ekiplerini mesai arkadaşları kurtarıyor

Öte yandan, yoğun tipinin olduğu SeydişehirAntalya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, karayolları ekipleri ise yolu yeniden trafiğe açabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yoğun tipi altında mücadele ederken, biriken kardan dolayı zaman zamanda zor anlar yaşıyor. Mahsur kalan karayolları ekiplerine ait araçlar, yine karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor.



"Akşam 21.30'dan beri mahsur durumdayız"

Konya’dan Antalya’ya plastik malzeme götüren ve 12 saattir Seydişehir ilçesi Marangozlar Kavşağında bekleyen sürücü Vedat Kulaksız, “Akşam 21.30'dan beri mahsur durumdayız. Yolun açılmasını bekliyoruz. Öğleden sonra belki açılabilir diyorlar. Alacabel’de 2 buçuk, 3 metre kar var diyorlar. Tipiden dolayı karayollarının araçları da durmuş gidemiyor” dedi.

Kar yağışının etkili olduğu Alacabel mevkiinde karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

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