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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi (35) arkadaşları ile yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Eve gelen arkadaşları Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen ekipler, Fadayi'nin vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Evde detaylı inceleme yapan ekipler, Fadayi'nin arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.

Fayzullah Fadayi'nin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-03-11 13:01:26



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