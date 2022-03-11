Kayınvalidesini öldürüp, eşini yaralayan, 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayınvalidesini öldürüp, eşini yaralayan, 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

DHA

Kayınvalidesini öldürüp, eşini yaralayan, 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Küççüktürk'ü (36) bıçakla yaralayıp, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü (69) öldüren Abdullah Küççüktürk (40) tutuklandı. Uzaklaştırma kararını da ihlal eden Küççüktürk'ün 'kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme' ve 'uyuşturucu kullanma' dahil 28 suçtan kaydı olduğu belirtildi.
Olay, çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah Küççüktürk, ayrı yaşadığı, 4 çocuğunun annesi ve boşanma aşamasındaki eşi Hatice Küççüktürk'ün birlikte kaldığı annesi Fatma Gümüş'ün evine gitti. Özel hastanede yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Hatice Küççüktürk, işe geçmek üzere evden çıktığında merdivenlerde Abdullah Küççüktürk ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Abdullah Küççüktürk, eşine ve gürültüyü duyup çıkan kayınvalidesine bıçakla saldırdı. Kadınlar kaçmaya çalışırken, apartmandan çıkan Abdullah Küççüktürk, eşine ve kayınvalidesine sokakta da bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan anne ile kızı, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Fatma Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Gümüş'ün cenazesi, Hocacihan Tatbikat Camisi'nde kılınan namazın ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hatice Küççüktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
28 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Olaydan 3 gün önce de eşini dövdüğü öne sürülen Abdullah Küççüktürk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme' ve 'uyuşturucu kullanma' dahil 28 suçtan kaydı olduğu belirlenen Küççüktürk, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-03-11 13:59:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 Mart'ta eşini öldüren koca: Çocuklarımı vermek istemeyince bıçakladım
YEREL HABERLER 8 Mart'ta eşini öldüren koca: Çocuklarımı vermek ...
Bilgehanelerdeki hafızlık hazırlık öğrencilerinin başarısı yüz güldürdü
YEREL HABERLER Bilgehanelerdeki hafızlık hazırlık öğrencilerinin ...
Konya'da 5 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER Konya'da 5 kişilik aile, sobadan sızan gazdan ...
Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu
YEREL HABERLER Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu
Başkan Kılca ve Pekyatırmacı, Konya Tarım Fuarı’nı gezdi
YEREL HABERLER Başkan Kılca ve Pekyatırmacı, Konya Tarım Fuarı’nı ...
Kapalı yolları açmaya çalışan karayolları ekibi karda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kapalı yolları açmaya çalışan karayolları ekibi karda ...
Kayınvalidesini öldüren ve eşini yaralayan şahıs suç makinesi çıktı
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldüren ve eşini yaralayan şahıs suç ...
Konya'da kar esareti
YEREL HABERLER Konya'da kar esareti
18 kişinin öldüğü çöken yurt davası 14 yıldır sonuç bekliyor
YEREL HABERLER 18 kişinin öldüğü çöken yurt davası 14 yıldır sonuç ...
Konya’da şehirler arası yollar ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Konya’da şehirler arası yollar ulaşıma açıldı
Selçuklu’da kar mesaisi yeniden başladı
YEREL HABERLER Selçuklu’da kar mesaisi yeniden başladı
Evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Konya ve Karaman'da eğitime 'kar' engeli
YEREL HABERLER Konya ve Karaman'da eğitime 'kar' engeli
Konya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
KTO Karatay Üniversitesi tanıtım günlerinde üniversite adaylarıyla buluştu
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi tanıtım günlerinde ...
Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın ...
Konya Büyükşehir itfaiyesi farklı ülkelerden itfaiyecilere eğitim veriyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir itfaiyesi farklı ülkelerden ...
Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs tutuklandı Üç çocuğunun annesini Kadınlar Günü'nde katletti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısını öldüren şahıs ...
Konya’da marketlere ayçiçekyağı denetimi Denetimlerde bazı marketlerde ayçiçek yağlarının raf fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması ve bazı marketlerde de aynı ürün için çift etiket olması nedeniyle işlem yapılarak tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Konya’da marketlere ayçiçekyağı denetimi Denetimlerde ...
Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşini öldüren ...
Başkan Erkoyuncu: “Ülkemizde gıda arzında sıkıntı oluşmasına müsaade etmedik, etmeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Erkoyuncu: “Ülkemizde gıda arzında sıkıntı ...
Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren ...
Rektör Aksoy: “Selçuk Üniversitesinde öğrenci olmak ayrıcalıktır”
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: “Selçuk Üniversitesinde öğrenci olmak ...
“Karatay Akıl Ve Zeka Oyunları Yarışması” tamamlandı
YEREL HABERLER “Karatay Akıl Ve Zeka Oyunları Yarışması” tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.