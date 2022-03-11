Konya Büyükşehir’den yolda bekleyen sürücülere kumanya

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde kar yağışının yeniden etkisini göstermesi ile şehirlerarası bağlantı yollarının kapanması üzerine yolların açılmasını bekleyen araç sürücülerine ve yolculara kumanya ikramında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle bağlantı yollarında bekleyen araçlara kumanya dağıttı. Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı Türkiye’de kar yağışı yeniden etkisini gösterirken yağışlı hava ve tipi dün akşam saatlerinden itibaren Konya ve çevresinde de yoğun şekilde hissedildi. Etkili kar yağışı ile birlikte Konya’yı çevre illere bağlayan yollarda ulaşım geçici süreliğine sağlanamazken Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların açılmasını bekleyen araç sürücülerine ve yolculara kumanya ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.