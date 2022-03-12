Konya Şehir Tiyatrosu “Korkma” adlı oyunu sahneledi

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Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla “Korkma” adlı tiyatro oyununu Konyalı tiyatro severler için sahneledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İstiklal Marşı’nın Kabulünün yıldönümünde “Korkma” adlı oyunu Konyalılarla buluşturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda okunarak kabul edilen İstiklal Marşı’mızın 101. yılına özel hazırlanan “Korkma” isimli tiyatro oyun Mustafa Uzman tarafından yazılıp yönetildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen ve Konyalı sanatseverlerin ilgi gösterdiği oyunda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kahraman ordumuza ithafen yazdığı İstiklal Marşı’nın oluşum süreci duygu dolu sahnelerle anlatıldı. Oyun, salonu dolduran Konyalı tiyatro severlerin beğenisini kazandı. Konya Büyükşehir Belediyesi, oyun öncesinde tiyatroyu izlemeye gelen vatandaşlara Mehmet Akif’in “Safahat” adlı eserini hediye ederken; salon dışında İstiklal Marşı'mızın kabulünü anlatan “41 mısra 41 çizgi” resim sergisi düzenlendi.

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