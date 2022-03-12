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Bakan Kirişçi: Kendi kendimize yeter hale geleceğiz

DHA

Bakan Kirişçi: Kendi kendimize yeter hale geleceğiz


Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ/KONYA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Pandemi ile birlikte ve UkraynaRusya savaşında gördük ki cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor. Paramız olsa bile istediğimizi alamıyoruz. Mutlak surette kendi ürettiklerimize kavuşabiliyoruz. Eksiğimiz olan üretimle ilgili noksanımız olan ürünlerde de önümüzdeki yıllarda bu noksanımızı, eksiğimizi tamamlayarak kendi kendimize yeter hale geleceğiz" dedi.
Bir dizi ziyaret için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Cahit Kirişçi, Konya Ticaret Odası ve TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 18´inci Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı´nı ziyaret etti. Bakan Kirişçi, yurt içi ve yurt dışından fuara katılan katılımcılara teşekkür etti. Bakan Kirişçi, "Malumunuz, Tarım ve Orman Bakanlığı, 150 bine yakın çalışanıyla Türkiye´nin 5´inci büyük bakanlığı. Gerek merkez gerekse taşrada çalışanı olan bakanlığın, Türkiye´de dokunmadığı kesim yok. Üreticilerimiz elbette bizim başımızın tacı. Bitkisel ve hayvansal üretim alanındaki faaliyetleriyle 85 milyonun beslenmesi, giyinmesi ve barınması için gerekli olan temel ihtiyaçları karşılarken, bu ülkedeki 5 milyon mülteciyi de doyurmakta. Pandemi nedeniyle belki turist sayısında azalma olsa da eğer pandemi öncesine dönecek olursak 50 milyonun üzerinde bir turisti de doyuran yine alın ve akıl teri döken üreticilerimizdir. Bu üreticilerimizin ürettiklerini katma değerli hale getiren gıda sanayicilerimizdir, yem sanayicilerimizdir, sulama sistemlerini üretenlerdir. Tıpkı bu yıl olduğu gibi geçmiş yıllarda da ihracatlarıyla bizim bu ürünlerimizi ithal eden ülkeleri doyuran bizim üreticilerimizdir. Bu üreticiler elleri öpülesi insanlardır. Güneşin altında, ahırda, kümeste, ağılda. O kokuyu çeken, onu adeta bir parfüm gibi görmeye başlayan bu ülkenin üreticileridir. Ne kadar müteşekkir olsak azdır" dedi.
`CEBİMİZDEKİ TEKNOLOJİ BİZİ DOYURMUYOR´
RusyaUkrayna savaşı sonrası gıdada yaşanabilecek olumsuzluklara da değinen Bakan Vahit Kirişçi şöyle konuştu:
"Pandemi ile birlikte ve UkraynaRusya savaşında gördük ki; cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor. Paramız olsa bile istediğimizi alamıyoruz. Mutlak surette kendi ürettiklerimize kavuşabiliyoruz. Eksiğimiz olan üretimle ilgili noksanımız olan ürünlerde de önümüzdeki yıllarda bu noksanımızı, eksiğimizi tamamlayarak kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Temel ürünler için söylüyorum, bunlara 'stratejik ürünler' diyoruz. Bunlar Anadolu tabiriyle un, yağ ve şekerdir. Bunlarla ilgili ham maddeye baktığımızda zaten ne olduğunu anlarız. Bir tarafta hububat, bir tarafta yağlık tohumlar, bir tarafta pancar. Bunun üçü de var mı bu bölgede, var. Allah razı olsun Konyalı hemşehrilerimizden." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Duygu KARAKOÇ
2022-03-12 14:37:12

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