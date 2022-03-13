Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Konya’nın Çumra ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi tarafından ateş açılması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olay sonrası cinayet zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahöyük Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin K. (54) almış olduğu alkolün etkisiyle yanında bulunan tabanca ile aynı mahallede yaşayan Hamit Çelik (47) ve oğlu O.C.Ç. (8) ile Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk'ü (28) yaraladı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fehmi Türk ve Memduh Türk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli Hüseyin K. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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