Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan’dan söyleşi ve imza günü

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında konferans, panel, tiyatro ve söyleşi programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akşehir’e gelen Eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan bir söyleşi ve imza günü düzenledi.

Akşehir Kültür Merkezindeki yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte açılış konuşmasını Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptı. Başkan Akkaya; siyasi ve kültürel kimliği ile ön plana çıkmış olan Yalçın Akdoğan’ı Akşehir’de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’de yaptığı konuşmada Yalçın Akdoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden bu yana yanında olan AK Parti’nin örnek isimlerinden biri olduğunu söyledi. Yalçın Akdoğan’ın bugüne kadar 20 kitap yazdığının altını çizen Milletvekili Erdem, kendisinin ilerleyen zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anı kitapları olacağını da düşündüğünü söyledi.

Yoğun katılımın olduğu söyleşide yeni yayına giren Nebevi Liderlik ve Hazreti Muhammed isimli kitabı hakkında bilgiler veren Yalçın Akdoğan, Peygamberimizin hayatından örnekler verip O’nun hayatını her alanda örnek almamız gerektiğini belirterek, “Peygamberimiz kendi döneminin yanı sıra kendisinden sonra ki tüm insanlar içinde etki sahibidir. Peygamberimiz liderliği ile bütün zamanlara yönelik bir nebevi liderlik sahibidir” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Yalçın Akdoğan, daha sonra kültür merkezi fuaye salonunda katılımcılara ‘Nebevi Liderlik ve Hazreti Muhammed’ isimli kitabını imzaladı. Akdoğan’a kitap imzalatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Akşehir Kültür Merkezindeki etkinliğe Eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, bazı kamu kurum müdürleri, AK Parti Akşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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