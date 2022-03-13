Konya’da kendisinden haber alınamayan ve evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan şahsın katil zanlıları, kaçtıkları Isparta’da yakalandı. Konya’ya getirilen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Mart Perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan 35 yaşındaki Fayzullah Fadai'nin sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayete kurban giden şahsı öldürenleri tespit etmek için çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalar sonucunda cinayet zanlılarının N.H. ve A.A. olduğu ve olaydan sonra Isparta'ya kaçtıkları tespit edildi. Kurulan özel bir ekip, cinayet zanlılarını yakalamak için Isparta’ya gönderildi. Yapılan araştırmalar neticesinde 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadeye göre cinayeti alacakverecek meselesi yüzünden işledikleri öne sürüldü. Cinayet zanlıları, polisteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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