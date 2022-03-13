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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu'da Çanakkale Zaferi bir haftalık etkinlikle anılıyor

İHA

Selçuklu'da Çanakkale Zaferi bir haftalık etkinlikle anılıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Çanakkale destanını düzenlediği etkinlikle yad ediyor. Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonun ilk gününde İstiklal Marşı'nın kabulü yıldönümü olması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy anıldı.
Selçuklu Belediyesi gelecek nesillere Çanakkale ruhunu aktarmak amacıyla 1218 Mart tarihleri arasında "Bir Destandır Çanakkale" temasıyla anma etkinliği düzenliyor. Etkinliğin ilk gününde İstiklal Marşı’nın kabulü yıldönümü olması nedeniyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı. Açılış öncesinde Osman Küçüktopal isimli bir çocuk İstiklal Marşını okudu. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik Mehmet Akif Ersoy’u anlatan yazma eserler ve taş plaklar ve Çanakkale Gezici Müzesi’nden oluşan serginin açılışı ile başladı. Açılışa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Hava Savunma Tugay Komutanı Yusuf Diker, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, Selçuklu Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“İstiklal mücadelesini çocuklarımıza çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor”
Serginin açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün coğrafyamızda yaşadığımız, şahit olduğumuz olaylar bize İstiklal ve istikbal mücadelesinin ne kadar önemli bir mücadele olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bizlerin de yüzyıl önce yaşanmış olan İstiklal ve İstikbal mücadelesinin değerini çok iyi bilmemiz ve gençlerimize çocuklarımıza bunu çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Selçuklu Belediyesi olarak daha önce çok çalışmalara imza attık. Daha önce 2016 2018 dönemlerinde 30 bin gencimizi Çanakkale’ye götürdük ve Çanakkale muharebelerinin yaşandığı yarım adada o tarihi atmosferi yaşamalarını ve o duyguyu yaşamalarını temin etmiş olduk. Bugün de yine gençlerimizin hem milli şuurla yetişmeleri hem de bu mücadelelerin hangi şartlarda yaşandığını bilmeleri anlamında pek çok çalışmaya imza atıyoruz. Bugün de İstiklal Marşımızın kabulünün 101., Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünü inşallah idrak edeceğiz. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak İstiklal Marşımızın kabulü ve Çanakkale Zaferi ile ilgili bir programa imza atalım ve hem vatandaşlarımızın hem de gençlerimizin milli şuuru daha iyi hissetmeleri için kongre merkezimizde bir sergi hazırlığını yapmış olduk. Çanakkale gezici sergimiz burada bir hafta boyunca açık kalacak. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Tabi bugünden itibaren burada hem söyleşiler, hem tiyatro gösterileri hem de konserler icra edilecek. İnşallah İstiklal Marşına hiç kimse muhtaç olmaz diyorum. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“18 Mart’ta 101. yıla yakışan eser kazandıracağız”
Çanakkale Zaferinin tüm dünyada yankı uyandıran bir zafer olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Biz şunu görüyoruz; zaferler emperyalistlerin desteği ile kazanılmaz. Bir milletin dua ve desteği ile kazanılır. 15 gün önce Almanya’ya gittim. Oradaki gençler şunu istirham ettiler; Türkiye ile yardımlaşalım, biz Çanakkale’yi ve Mevlana’yı ziyaret etmek istiyoruz. Yani hem zafer mücadelemiz hem de bu zaferin hangi duygu ve hissiyatla yapıldığını görmek istiyorlar. 18 Mart’ta inşallah bu zaferin bir incisi olan Çanakkale Köprüsünü inşallah açacağız. 101. yıla anlamlı bir katkı olacak” dedi.
Açılışın ardından Başkan Pekyatırmacı ve protokol üyeleri Ozan Bodur ve Hayati İnanç söyleşilerini takip ettiler. Başkan Pekyatırmacı, söyleşinin ardından Ozan Bodur ve Hayati İnanç’a teşekkür ederek hediye takdim etti.

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