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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampını ziyaret etti

İHA

Başkan Altay Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampını ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Şampiyonasına Konya’da hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi.
Peru’nun başkenti Lima’da 0111 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasına katılacak Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 10 gün süren bir kamp süreci geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 antrenör ve 11 sporcu ile Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda antrenman yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı ziyaret ederek destek verdi.
Önümüzdeki ay Peru’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nı sabırsızlıkla beklediklerini belirten Başkan Altay, “Avrupa Şampiyonu olarak kendinizi ispatladınız. Allah’ın izniyle sırada dünya şampiyonluğu var. Başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Şampiyona için dünyanın öbür ucunda da olsanız tüm ülke olarak kalbimiz her daim sizinle olacak” ifadelerini kullandı.
“Türkiye Futbol Oynuyor Projesi” kapsamında desteklenen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı 2017 yılında kuruldu. 2018 yılında katıldığı ilk Avrupa Şampiyonasında üçüncü olan milli takım, 2021 yılının Ekim ayında da İtalya’da bu kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaşarak ülkemizi gururlandırmıştı.

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