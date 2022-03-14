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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi “Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisini" kurdu

İHA

Karatay Belediyesi “Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisini" kurdu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Meclisi, Mart ayı ikinci oturumunda önemli bir karar alarak “Çocuk Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisini" kurdu.
Bütün belediye meclis üyelerinin oylarıyla kurulan “Karatay Çocuk, Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisinde” görev alacak çocuklar; kendilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik program ile projeler tasarlanmasında belediye yönetimine katkı sunacak. Bunun yanı sıra pek çok konuda çocukları ilgilendiren kararlarda onların söz sahibi olmalarına, ilçedeki sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın gerekliliklerine ilişkin görüşlerini dillendirmelerine de imkân sunulacak.

Sıfır atık ve çevre bilincini çok daha geniş bir tabana yayacaklar
“Karatay Çocuk, Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisinin” kurulmasındaki en önemli diğer hedefler ise; Karatay’da başarıyla sürdürülen “Sıfır Atık” alanında farkındalık ve bilinç oluşturulması bulunuyor. Özellikle eğitim ve gelişim çağındaki çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması, israfın önlenmesi, bu davranışların kalıcı hale gelmesinin sağlanması, var olan kaynakların daha verimli kullanılması, atık önleme yaklaşımının benimsenmesi ve oluşan atıkların daha etkin toplanmasına yönelik yeni sistemlerin geliştirilmesi ile bu sürece çocukların dahil edilerek ortak akılla şehri yönetmek hedefleniyor.
Öte yandan önümüzdeki günlerde belirlenmesi planlanan meclis yönetimi, 716 yaş arasındaki çocuklardan seçilecek. Oldukça geniş bir temsil oranına sahip olacak mecliste, ilçedeki ilköğretim okullarından, çocuklarla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından, il sosyal hizmetlere bağlı kurumlardaki çocuklardan temsilciler bulunacak.

“Çocuklarımız için çocuklarımızla birlikte bir Karatay hayalini taşıyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak yatırım ve hizmetlerini toplumun bütün kesimlerini dikkate alarak hayata geçirdiklerine vurgu yaparak, geleceğimiz olan çocukların da bu süreçte göz ardı edilmediğini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Kent Konseyimizin Kadın ve Gençlik Meclislerinin çalışmaları, yerel yönetimlere katılımın en güzel örnekliğini oluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda çocuklarımızın da yerel yönetime katılım deneyimine katkı sunmak, planladığımız çalışmalarımıza yorum, eleştiri ve hatta diledikleri şekilde bir düzenleme yapma fırsatı vererek onların örgütsel yaşam alanının inşasına destek olmak istiyoruz. Zira onların dünyamızı kendi yaşam algıları üzerinden algılayabilmelerine izin vermemiz ve projelerimizi buna göre yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu amaçla meclisimizde aldığımız kararla ‘Karatay Çocuk, Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisini’ kurduk. Çocuk Meclisimizle şehrimizi yönetirken katılımı en üst seviyeye taşımış olacağız. Tabii ki sadece biz bu meclisi açtık demekle yönetime katılıma dair bir şey yapmış olmuyoruz. Bunun öncesi de var. Belediye olarak çocuk algısına dair dersimize çalıştığımıza ve iyi bir planlama yaptığımıza inanıyorum. Dolayısıyla çocuklarımız için kendilerini güvenle ifade edebileceği bir ortam oluşturup mecliste onların yönetim ve ilçemize dair aldığı kararların arkasında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hayalimiz; Karatay’ın Karatay’da yaşayan çocuklar için taşıdığı anlamının farkında olan, çocukların yaşadığı ortamlarda nasıl mutlu olacağını bilen ve bunu bizlere ileten, gelişimleri ile yaşamlarını engelleyen şeylerin neler olduğunu ortaya koyup buna göre bize bir planlama çizen bir meclisin ortaya çıkması. Karatay Belediyesi olarak bizler; çocuklarımız için ve çocuklarımızla birlikte bir güzel Karatay’ın hayalini taşıyor, bu vesileyle tüm yavrularımızı meclisimize, ilçemizin yönetimine katkı sunmaya davet ediyorum” dedi.

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