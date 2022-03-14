Selçuklu’da türküler Çanakkale’yi söyledi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin 7 gün süreyle düzenlediği Çanakkale etkinliklerinin 2. gününde “Çanakkale İrfan Türküleri” konseri seyirciyle buluştu.

Selçuklu Belediyesi, Çanakkale’de destan yazan ecdadın verdiği mücadelenin gelecek nesillere aktarılması için tarihe bir not düştüğü “Bir Destandır Çanakkale” isimli programın ikinci gününde “Çanakkale İrfan Türküleri” konseri verildi. Konser Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri ile Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi korosu tarafından icra edildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen konsere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer’in yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve seyirciler katıldı. Konserde sahne alan koro birbirinden güzel türkülerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Solo olarak da seslendirilen türküler büyük alkış aldı.



“Millet olarak tüm değerlerimizle varoluş mücadelemizi sürdüreceğiz”

Bir milletin varoluş mücadelesinde sanatın da büyük bir yer tuttuğuna dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Hem Necmettin Erbakan Üniversitemizin değerli öğretim üyeleri hem de güzel sanatlar lisemizin çok değerli hocaları ve öğrencileri bize çok güzel bir konser icra ettiler sağ olsunlar. Tabi Çanakkale bir destan yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesinin verildiği bir destan. Türk Milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinin zirveye ulaştığı bir destan. O yüzden hem kurtuluş mücadelemizde hem de Çanakkale savaşlarında kanının son damlasına kadar bu vatanın bu yurdun istiklali ve istikbali için mücadele etmiş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu özgürlük ve istiklal, istikbal mücadelesi hiç bitmeyecek. Bugün coğrafyamızda gördüğümüz olaylar bize gösteriyor ki biz bu mücadelenin içinde olmalıyız. Mücadele sadece topla, tüfekle olmuyor. İşte böyle sanatla, müzikle, sanatsever dostlarımızla bu mücadeleyi inşallah devam ettireceğiz. Türkiye olarak da Türk milleti olarak da güçlü olacağız diyorum. Biz de burada bir birlik ve beraberliğin temsilini görüyoruz burada üniversitemiz, milli eğitim müdürlüğümüz hem de belediyemiz hakikaten güzel bir çalışmaya imza attılar sağ olsunlar var olsunlar. Hemşehrilerimize de yine bizlerin yanında olduğu ve davetimize icabet etmeleri sebebiyle ayıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.



“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da, “Milletimize pranga vurma hedefiyle memleketimize tasallut edenlere bu Çanakkale geçilmez dedirten kahramanları yad ettiğimiz bu günlerde bu programlarla tekrar onları anmamıza vesile olan ekibe çok teşekkür ediyorum. Biz bu vatanı bize emanet eden atalarımızla nasıl gurur duyuyorsak öğrencilerimizle de öyle gurur duyuyoruz. Onları yetiştiren hocalarımıza huzurlarınızda ben de şükranlarımız arz ediyorum” diye konuştu.

Program, Başkan Pekyatırmacı’nın günün anısına koro şefine çiçek takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

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