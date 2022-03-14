Meram’ın 4 mahallesinde doğalgaz başvuruları alınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’ın 4 mahallesinde doğalgaz başvuruları alınıyor

İHA

Meram’ın 4 mahallesinde doğalgaz başvuruları alınıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un girişimleri sonucu Meram’ın dört mahallesinde doğalgaz hizmeti yaygınlaşıyor. Başkan Kavuş, Alpaslan, Uzunharmanlar, Aydoğdu ve Aymanas mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sürecin hızlanması için mahalle sakinlerinin 15 Mart’tan itibaren başvuruda bulunması gerektiğini hatırlattı.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Enerya Genel Müdürü Mürsel Parlak, Meram’ın dört mahallesinde başlayacak doğalgaz süreci için Alpaslan Mahalle Muhtarı Feti Güleç, Aydoğdu Mahalle Muhtarı Mehmet Başçetin, Aymanas Mahalle Muhtarı Ali Akten ve Uzunharmanlar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kırdı ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Mustafa Kavuş çıkan torba yasadaki düzenleme ile imar uygulamaları tamamlanmış ancak dönüşüm yapılmamış bölgelerin belediyelerin taahhüdü ile doğalgaz kullanabilmelerinin önünün açıldığını hatırlattı. Vatandaşların bu imkandan yararlanabilmesi adına meclisten aldıkları karar ile kendilerinin doğalgaz firmasına gerekli taahhütleri verdikleri ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, bu noktada sürecin ilk ayağı olan ön talep ve abonelik işlemlerinin 15 Mart’ta başlayacağının müjdesini verdi. Başkan Kavuş, “Türkiye’de ilk kez Meram’da uygulanacak örnek bir çalışmaya imza attık. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması için Enerya ile hemşehrilerimiz arasında köprü olduk ve verdiğimiz taahhütle sorumluluğu üzerimize aldık. Aymanas, Aydoğdu, Alpaslan ve Uzunharmanlar Mahallelerimizde halen doğalgazın kullanılmadığı bölgelerde bu hizmetin yaygınlaşması için şimdi de bu mahallelerde yaşayan hemşehrilerimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Doğalgaz çok daha ekonomik çok daha konforlu ve hava kirliliği açısından büyük önem taşıyor. Tüm Konya için hava kirliliğinin ve karbon salınımının azaltılması için hayati öneme sahip. Hemşehrilerimizden de bu noktada destek bekliyoruz. Abone olarak bu süreci hızlandırabilirler. Kış gelmeden yatırımın tamamlanması gerekiyor. Hemşehrilerimizden muhtarlarımızla da irtibatlı olarak bu fırsatı değerlendirmelerini bekliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Vizyon Çalıştayı
YEREL HABERLER Konya'da Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ...
Doç. Dr. Ata: “Tükürük bezi taşlarının lazerle kırılması organ koruyucu işleme dönüşmüştür”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ata: “Tükürük bezi taşlarının lazerle ...
Başkan Altay’dan Konyalılara ekmek ve ulaşım müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan Konyalılara ekmek ve ulaşım müjdesi
5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler 
YEREL HABERLER 5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler 
Konya’da çiftçiye tohum desteği
YEREL HABERLER Konya’da çiftçiye tohum desteği
Selçuklu’da türküler Çanakkale’yi söyledi
YEREL HABERLER Selçuklu’da türküler Çanakkale’yi söyledi
Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar ...
Karatay Belediyesi “Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisini" kurdu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi “Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk ...
Konya'da park halindeki okul servisi alev alev yandı
YEREL HABERLER Konya'da park halindeki okul servisi alev alev yandı
Park halindeki öğrenci servisi alev aldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Park halindeki öğrenci servisi alev aldı; o anlar ...
İzlediği film, şampiyonluğa götürdü
YEREL HABERLER İzlediği film, şampiyonluğa götürdü
Rektör Aksoy, Rusya ve Ukrayna krizini değerlendirdi
YEREL HABERLER Rektör Aksoy, Rusya ve Ukrayna krizini değerlendirdi
Başkan Altay Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ...
Konya'daki Afgan cinayetinde 2 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'daki Afgan cinayetinde 2 tutuklama
Selçuklu'da Çanakkale Zaferi bir haftalık etkinlikle anılıyor
YEREL HABERLER Selçuklu'da Çanakkale Zaferi bir haftalık etkinlikle ...
Konya’daki cinayetin zanlıları Isparta’da yakalandı
YEREL HABERLER Konya’daki cinayetin zanlıları Isparta’da yakalandı
Oto galericiler Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini bekliyor
YEREL HABERLER Oto galericiler Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini ...
Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan’dan söyleşi ve imza günü
YEREL HABERLER Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan’dan söyleşi ve imza ...
Ateş açtığı baba ile oğlunu öldürdü, baba ile oğlunu da yaraladı
YEREL HABERLER Ateş açtığı baba ile oğlunu öldürdü, baba ile oğlunu ...
Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi ...
Bakan Kirişci: “Üreticimizi yeni dönemde cesaretlendireceğiz, daha fazla üretmesini isteyeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: “Üreticimizi yeni dönemde ...
Bakan Kirişçi: Kendi kendimize yeter hale geleceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişçi: Kendi kendimize yeter hale geleceğiz ...
Bakan Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Kulu’da Tarım Kredi Kooperatifi’nde Orhan güven tazeledi
YEREL HABERLER Kulu’da Tarım Kredi Kooperatifi’nde Orhan güven ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.