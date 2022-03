Konya'da Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Vizyon Çalıştayı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi Vizyon Çalıştayı’na katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi” kapsamında Vizyon Çalıştayı düzenledi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle küresel iklim değişikliğinin etkisinin yakından hissedildiği bu dönemde böylesi önemli bir çalıştayın düzenlenmesinin son derece kıymetli olduğuna dikkat çekerek, burada atılacak her adımın, her fedakarlık ve gayretin daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir geleceğin kapısını aralayacağını vurguladı.



"Şehrin hareketlilik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak"

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı çerçevesinde belirlenecek vizyonun, Konyalıların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olarak ulaşmak istenilen hedeflerin net bir şekilde belirlenmesine fayda sağlayacağını belirten Başkan Altay, “Avrupa Birliği hibesiyle Dünya Bankası yürütücülüğünde İLBANK ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı çalışması; daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki insanların ve işletmelerin hareketlilik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış stratejik bir plan olarak öne çıkıyor” dedi.



"Hemşehrilerimizin fikirleriyle şehrimizin yarınlarını inşa edeceğiz"

Bu çalıştayın aynı zamanda ‘İklim Şurası’ kapsamında üretilen politikaları destekleyici plan kararları üretmesi anlamında da Konya’ya büyük bir katkı sağlayacağına işaret eden Başkan Altay, “Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında birçok faaliyette bulunduk. Bunların yanında hemşerilerimizin fikirleriyle şehrimizin yarınlarını inşa etmek için Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı çerçevesinde Konya’mızın yarınlarını ve ulaşımını düzenlemek için anketler düzenledik. ‘Yaşamak İstediğiniz Konya’ sloganıyla başlattığımız ankette hemşerilerimiz, belediyemizin internet sitesi üzerinden katılarak uzun vadeli bir vizyon planı çerçevesinde bize yol göstermiş olacaklar” ifadelerini kullandı.



"Gelecek nesiller için önemli bir görev"

Ulaşım ve sosyal yaşam başta olmak üzere her alanda daha yaşanabilir; havasıyla, doğasıyla daha temiz bir Konya için her kesimin katkısını önemsediklerini kaydeden Başkan Altay, konuşmasında “Bu süreçte bize destek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada verilecek vizyon çerçevesinde atılacak adımların şimdiden şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” cümlelerine yer verdi. Başkan Altay’ın ardından kürsüye gelen Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması Projesi Takım Lideri Mustafa Eruyar, proje tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Çalıştaya, proje paydaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kentsel ulaşımın karmaşıklığını etkili bir şekilde ele almaya yönelik stratejik ve bütünleşik bir yaklaşım olan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması, sürdürülebilir hareketliliğe geçiş sağlayarak erişilebilirliği ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.

