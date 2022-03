SÜ'de Tıp Bayramı töreni düzenlendi

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un da katıldığı törende, yürüttüğü bilimsel çalışmalarla en yüksek puanı alan ve projeleriyle ödül kazanan akademisyenlere plaket verildi; 2021 yılında profesör ve doçent unvanı alan öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı töreninin açılış konuşmasını, SÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan yaptı. Prof. Dr. Doğan, “‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün omzumuza yüklediği sorumlulukla devletimize, milletimize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Kendi hasta çocuklarımızı evde bırakıp başka çocuklara şifa olduk. Para, hiçbir zaman amacımız olmadı. Ödediğimiz bedellerin maddi karşılığı olamaz. Bizim motivasyonumuz; iyileşen bir çocuğun gülümsemesi, Ayşe teyzenin duası, Ahmet amcanın 'Allah razı olsun' demesindedir” ifadelerini kullandı.



“Hekimlerimizin gayretleri her zaman takdir ediliyor”

Sağlık hizmeti alanında ortaya konulan çalışmaların son dönemde çok daha fazla önem kazanmaya başladığını vurgulayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da, “Korona virüs pandemisinin ortaya çıktığı ilk andan itibaren gerek tedavi yöntemleri gerekse de aşı çalışmalarında siz değerli akademisyenlerimizin çabalarına yakından şahit oldum. Göstermiş olduğunuz gayret ve fedakarlığı ne kadar takdir etsek de az. Sizler her zaman sağlık hizmetini en iyi şekilde vermek için ön cephede gayret ediyorsunuz. Göstermiş olduğunuz gayret, fedakarlık herkes tarafından takdir ediliyor. Milletimiz, gecesini gündüzüne katan vatansever hekim arkadaşlarımızın emekleriyle ayakta duruyor. Hekim arkadaşlarımız şundan emin olsun ki Türk milleti hiçbir evladını yalnız bırakmadı, bundan sonra da en iyi şekilde sahip çıkacak” dedi.



“Her zaman hekimlerimizin yanındayız”

İyi hekimin sadece hekimlik mesleğinin gereklerini teknik ve bilimsel anlamda yerine getiren kişi olmadığını kaydeden Prof. Dr. Aksoy, “İyi hekim; aynı zamanda bu meslek için kutsal olan etik değerlere önem veren, hastasına bu değerlerle yaklaşmayı bilen, bilimsel ve çağdaş bir sorumluluk anlayışı ile mesleğini icra eden hekimdir. Türk hekimleri bugüne kadar hiçbir alanda ezdirilmedi. Bundan sonra da hiçbir unsurun onları ezmesine müsaade edilemez. Ülkemizde sağlık alanında yapılan düzenlemelerle birlikte artık tüm dünyaya örnek olacak başarılar elde ediliyor. Bizler biliyoruz ki, bu başarıların sağlanması bir anda olacak şeyler değil. Uzun süren eğitim süreçleri, gösterilen özveri ve gayret ile gerekli altyapının oluşturulmasıyla sağlandı. Bu süreçlerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Toplum sağlığı için gece gündüz çalışan değerli hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza karşı en ufak bir şiddet olayını asla tasvip etmediğimi ve her zaman yanınızda olduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.

