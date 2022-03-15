NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

İHA

NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen programla kutlandı.
Prof. Dr. Asım Duman Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Serhat Tokgöz, “Zorlu Covid19 salgını sürecinde hekimlerimiz hastaların solunum yollarını açık tutmak ve hastaları tedavi etmek için kendi sağlıklarını çok büyük bir risk altına almışlardır. Bu sebepten ötürü pek çok şehit ve gazi vermiş bulunmaktayız. Şehit olan sağlık çalışanlarımıza rahmet ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bir an önce bu musibeti dünyamızdan tamamen silmesini Allahu Teala’dan niyaz ediyorum. Tıbbın gelişmesinde katkısı olan tüm hocalarımızın emanetini gelecek nesillere hakkıyla aktarmalıyız. Gelecek nesiller de bu değerli geçmişe sahip çıkıp daha ileriyi hedeflemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Yalnız insan sevgisi ile doktorluğun zorluklarına katlanılabilir”
Hekimliğin gönül işi olduğunun altını çizen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, “Geçen iki yılda pandemi dolayısıyla 14 Mart Tıp Bayramı’nı bir arada kutlayamamıştık. Bu yıl hamdolsun olsun birlikteyiz. Ama zor bir süreç geçirildi ve bu zor sürecin kahramanlarına minnettarız. Hakikaten zor bir meslek. Duygusal yoğunluğun fazla olduğu, hastasıyla ağlayan, hastasıyla gülen, hastasıyla iyileşen bir meslekten bahsediyoruz. Tabipler dünyaya bir daha gelseler yine tabip olmak ister ama zor bir meslek. Şunu net olarak ifade edeyim. Bunun, parasal karşılığı yoktur. Parası için bu meslek yapılmaz. Gönlünüzde insan sevgisi olursa ancak o zaman bu mesleğin zorluklarına katlanılabilir. Bu sebeple gönüllerini bu mesleğe vermiş olan değerli hekimlerimizi tebrik ediyorum. Ailesi dahi yanından kaçarken doktorlarımız hastalarına; çocuklara, gençlere, annelere, babalara hizmet götürdüler. Bu süreçte şehit olan sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin tıp alanında dünyada söz sahibi olduğunu ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de ülke tıbbında önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Ülke tıbbı ve özelde Meram Tıp Fakültesi olarak daha da iyi olabiliriz. Geleneksel tıbbın gücünü de bu süreçte kullanmalıyız diye düşünüyorum. Daha iyisi için, her kim çalışma yaparsa arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun, gelecek seneler daha mutlu olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından pandemi sürecinde hayatını kaybeden Meram Tıp Fakültesi öğretim üyeleri anıldı. Başarılı akademisyenlere plaket takdiminin yapıldığı program, akademik giysi töreni ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rekolte için umut veren yağışlar yer altı suları için henüz yeterli değil KTÜN Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arık: “Yer altı su seviyesinin düşümleri 20 metrenin üzerine çıktığı için birkaç aylık yağışla bunu telafi etme şansımız oldukça az”
YEREL HABERLER Rekolte için umut veren yağışlar yer altı suları için ...
Konya’da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da iki ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi, amca ile yeğeni tedavide
YEREL HABERLER Husumetlilerinin vurduğu baba- oğul toprağa verildi, ...
SÜ'de Tıp Bayramı töreni düzenlendi
YEREL HABERLER SÜ'de Tıp Bayramı töreni düzenlendi
Beyşehir Devlet Hastanesinde tıp bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Beyşehir Devlet Hastanesinde tıp bayramı kutlandı
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Konya'da Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Vizyon Çalıştayı
YEREL HABERLER Konya'da Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ...
Meram’ın 4 mahallesinde doğalgaz başvuruları alınıyor
YEREL HABERLER Meram’ın 4 mahallesinde doğalgaz başvuruları alınıyor
Doç. Dr. Ata: “Tükürük bezi taşlarının lazerle kırılması organ koruyucu işleme dönüşmüştür”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ata: “Tükürük bezi taşlarının lazerle ...
Başkan Altay’dan Konyalılara ekmek ve ulaşım müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan Konyalılara ekmek ve ulaşım müjdesi
5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler 
YEREL HABERLER 5 kilo esrarı otomobilin yedek lastiğine gizlemişler 
Konya’da çiftçiye tohum desteği
YEREL HABERLER Konya’da çiftçiye tohum desteği
Selçuklu’da türküler Çanakkale’yi söyledi
YEREL HABERLER Selçuklu’da türküler Çanakkale’yi söyledi
Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yapanlar ...
Karatay Belediyesi “Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisini" kurdu
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi “Karatay Çevre ve Sıfır Atık Çocuk ...
Konya'da park halindeki okul servisi alev alev yandı
YEREL HABERLER Konya'da park halindeki okul servisi alev alev yandı
Park halindeki öğrenci servisi alev aldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Park halindeki öğrenci servisi alev aldı; o anlar ...
İzlediği film, şampiyonluğa götürdü
YEREL HABERLER İzlediği film, şampiyonluğa götürdü
Rektör Aksoy, Rusya ve Ukrayna krizini değerlendirdi
YEREL HABERLER Rektör Aksoy, Rusya ve Ukrayna krizini değerlendirdi
Başkan Altay Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ...
Konya'daki Afgan cinayetinde 2 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'daki Afgan cinayetinde 2 tutuklama
Selçuklu'da Çanakkale Zaferi bir haftalık etkinlikle anılıyor
YEREL HABERLER Selçuklu'da Çanakkale Zaferi bir haftalık etkinlikle ...
Konya’daki cinayetin zanlıları Isparta’da yakalandı
YEREL HABERLER Konya’daki cinayetin zanlıları Isparta’da yakalandı
Oto galericiler Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini bekliyor
YEREL HABERLER Oto galericiler Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.