Konya Büyükşehir Turizm Hareketlilik Programı’nı başlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Şehrin Turizm Paydaşları Bellek Rotasında Buluşuyor” temasıyla Turizm Hareketlilik Programı’nı otellerin genel müdürleri ve acentaların katılımıyla başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Turizm Hareketlilik Programı'nı Konya Turizm Ajansı ve Sosyal İnovasyon Ajansı işbirliğiyle hayata geçirdi. “Şehrin Turizm Paydaşları Bellek Rotasında Buluşuyor” temasıyla ilki gerçekleşen programa; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Başkanı, Konya Turizm Ajansı Genel Müdürü, Konya’daki otellerin genel müdürleri, yönetim kurulu başkanları ve acentalar katıldı. 15 Mart’ta başlayan ve 30 Mart’a kadar her gün farklı bir grupla gerçekleştirilecek Turizm Hareketlilik Programı kapsamında katılımcılara; Kültürpark, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Sultanlar Türbesi, II. Kılıçarslan Köşkü, Alaaddin Tepesi Kazı Alanı, İnce Minareli Medrese, İplikci Camii, Sanayi Mektebi, Şerafettin Camii, Şems Tebrizi Türbesi, Ulvi Sultan Türbesi, Konya Valiliği Tarihi Taş Bina, Tarihi Bedesten, Kapu Camii, Bulgur Tekke Camii, Aziziye Camii, Yusuf Ağa Kütüphanesi, Selimiye Cami, Mevlana Müzesi, Keçe Yapım Deneyimi, Tarihi Mengüç Caddesi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Konyanüma Panorama Müzesi, Sille, Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi ve Konya Bilim Merkezi ziyaret edilerek; Konya’nın kültürel dokusunu tanıtmada ve misafirleri ağırlamada kullanılacak iletişim dilinin aktarımının nasıl yapılacağını anlatılıyor. “sosyalinovasyonajansi.com” adresi üzerinden Turizm Hareketlilik Programı başvuru formunu doldurarak katılım sağlanan program kapsamında, şehrin kültürel dokusunu ve turizm destinasyonlarını tanıtmakla beraber; şehre gelen misafirleri ağırlamada şehrimizin yüzü olan hizmet sektörü temsilcilerine yönelik geliştirilen içerikle, turizm faaliyetlerine yenilikçi bir bakış kazandırılması amaçlanıyor.

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