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Erkoyuncu: “Tarımın yaşadığımız çağda stratejik sektör olduğu konusu artık tartışılmaz bir gerçekliktir”

İHA

Erkoyuncu: “Tarımın yaşadığımız çağda stratejik sektör olduğu konusu artık tartışılmaz bir gerçekliktir”

Türkiye’nin en büyük Tarım Fuarı olma özelliğini taşıyan Konya Tarım Fuarı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Tarımın yaşadığımız çağda stratejik sektör olduğu konusu artık tartışılmaz bir gerçekliktir" dedi.
Türkiye’nin en büyük Tarım Fuarı olma özelliğini taşıyan Konya Tarım Fuarı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Tarımın yaşadığımız çağda stratejik sektör olduğu konusu artık tartışılmaz bir gerçekliktir. Onun için de Konya Tarım Fuarımızı çok önemsedik. Başta Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’ye, Konya Protokolüne ve tüm ziyaretçilerimize hem Tarım Fuarına hem de standımıza gösterdikleri ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki Konya Tarım Fuarı dünyanın belli başlı tarım fuarlarından birisi haline gelmiştir. Konya Tarım Fuarının, ülkemizdeki tarım ve gıda sektörü konu olunca Konya’nın hem akademik açıdan, hem makine ve ekipmanları bakımından, hem de çiftçilerimizin tarımı bilinçli yapmaları bakımından ülkemizin öncü ili olduğunu göstermesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu, “Torku Markamız bütün katılımcıların gözdesi oldu. Fuarda, Konya Şeker’imizin markalarının yer aldığı standımızda vatandaşlarımızı ağırladık ve onlarla sohbet ettik. Sıkıntıları bizim sıkıntımız, inanıyorum ki ülkemiz bütün sorunların üstesinden gelecektir. Bu süreçte çiftçilerimizin tarlalarını bolca ekmeleri çok önemlidir. Türkiye üretecek, üretimden taviz vermeyiz, Konya Şeker hem ülkesinin güvenli gıda tedarikinde hem de çiftçilerimizin üretime devam etmesi noktasında üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bütün üreticilerimizle birlikte kurumumuzu daha yukarılara taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Tarım Fuarının son gününe katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, 2’inci holde bulunan Konya Şeker’in bütün markalarının yer aldığı Torku Standını ziyaret ederek, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile birlikte Torku ürünlerini ikram etti. Konya Şeker’in yeni ürünlerinin ve sektöre kattığı yeniliklerin sergilendiği Torku standında, Konya Şeker’in bütün markaları sergilendi ve çiftçiler tohumculuk, yem ve gübre gibi konularda bilgilendirildi. Konya Şeker’in, Torku’nun atıştırmalık, bisküvi, çikolata, meyve suyu, et ve süt ile bulgur gibi ürünleri ile tarım grubundan Panplast, Beta, Birinci Yem, Biovin gibi ürünlerle sulamadan tohuma, gübreden hayvan yemlerine kadar çok geniş ürün portföyü de çiftçilerin beğenisine sunuldu.

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