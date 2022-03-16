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DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı (2)

DHA

DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı (2)


OTOMOBİLİ BIÇAK ZORUYLA ALIP KAÇMA ANI KAMERADA
Konya'da içinde çocuk bulunan aracı zorla alıp kaçan Mustafa Arslanhan'ın, 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra bir otelin önünde 35 AUG 653 plakalı otomobiline binen Selçuk Çelebi´yi bıçakla tehdit edip, araçtan indirme anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Selçuk Çelebi'nin otomobilin bagajına eşyasını yerleştirdikten sonra aracına biniyor. Bu sırada yolun karşısından elinde çaldığı malzemelerle birlikte otomobilin yanına gelen Arslanhan, bıçakla tehdit edip Çelebi'yi araçtan indiriyor. Ardından çaldığı malzemeleri otomobile yerleştiren Arslanhan, daha sonra hızla araca binip uzaklaşıyor. (DHA)
  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCIDuygu KARAKOÇ
2022-03-16 13:51:03

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