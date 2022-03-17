DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, 2 iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra sürücüyü bıçakla tehdit edip, çaldığı otomobille kaçarken, çarpmasının ardından bu kez içinde Kayra Deniz'in (6) bulunduğu otomobile binip kaçan ve haberi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi sayesinde yakalanan Mustafa Arslanhan'ın (23) ilk ifadesi ortaya çıktı. Araçtaki çocuğu dikiz aynasından fark ettiğini belirten Arslanhan, "Otomobile binip hareket ettikten sonra dikiz aynasından arka koltukta bir şey olduğunu fark ettim. Çocuk olduğunu anladım ve şaşırdım. Bunun üzerine otomobili daha dikkat kullanmaya başladım" dedi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Arslanhan, Kule Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar kasası ve elektronik eşya çaldı. Arslanhan, yaklaşık 200 metre ileride otelin önünde park halindeki 35 AUG 653 plakalı otomobiline binmek isteyen Selçuk Çelebi´yi (44) bıçakla tehdit edip, aracı alarak kaçtı. İhbar üzerine polis de peşine düştü. Arslanhan, çaldığı otomobille kaçarken Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı 34 VA 4202 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Arslanhan ve sürücü Kahramanoğlu, araçlarından indi. Bu sırada polisin geldiğini gören Arslanhan, Kahramanoğlu'nu bıçakla tehdit edip, aracın yanından uzaklaştırdı. Arslanhan, çaldığı malzemelerle içinde Kahramanoğlu'nun okula götürdüğü komşusunun çocuğu Kayra Deniz'in bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Arslanhan'ın, otomobil ile Sille kavşağı civarında olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

DHA EKİBİ GÖRDÜ

Mustafa Arslanhan, Fatih Işıklar Mahallesi'nde Telaffuz Sokak'a girip, otomobili fark edilmemesi için yol kenarındaki iki aracın arasına park etti. Şüpheli, araçtaki Kayra Deniz ile saklanmak için apartmana doğru koşarken, haberi takip eden DHA ekibi tarafından görüldü. DHA muhabirlerinin verdiği bilgi üzerine gelen polisleri gören Arslanhan, Deniz'i bırakıp kaçtı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Murat Ercan, çocuğu alıp sakinleştirdi. Kaçan Arslanhan, polis tarafından saklanmaya çalıştığı apartmanın bahçesinde yakalandı. Çocuk da ailesine teslim edildi.

'BİR ANDA ŞEYTANA UYDUM'

'Hırsızlık' suçundan poliste 3 kaydı bulunan Mustafa Arslanhan, emniyette verdiği ilk ifadesinde çocuğu dikiz aynasından fark ettiğini söyledi. Arslanhan'ın, "Bir anda şeytana uyup yaptım. Otomobile binip hareket ettikten sonra dikiz aynasından arka koltukta bir şey olduğunu fark ettim sonra çocuk olduğunu anladım ve şaşırdım. Bunun üzerine otomobili daha dikkat kullanmaya başladım" dediği öğrenildi.

Mustafa Arslanhan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-03-17 10:21:32



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