Başkan Altay: “Çatalhöyük’ün dünyada daha fazla tanınması için çalışıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “Çatalhöyük’ün dünyada daha fazla tanınması için çalışıyoruz”

İHA

Başkan Altay: “Çatalhöyük’ün dünyada daha fazla tanınması için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak dikkat çeken Çatalhöyük’ün dünyada daha fazla tanınması için çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda yapımını başlattıkları Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin yapımının yüzde 70 oranında tamamlandığını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin inşaatı devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı Anadolu’nun turizm başkenti yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, son dönemde bu konuya katkı sağlayacak vizyon projelerin yapımının devam ettiğini ifade etti. Şehrin yarınlarına büyük izler bırakacak önemli yatırımlardan birinin de Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 10 bin yıla yakın geçmişi ile dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Çatalhöyük’te Tanıtım Ve Karşılama Merkezi yükselmeye devam ediyor. Burayı her yıl ülkemizden ve dünyadan binlerce araştırmacı ve turist ziyaret ediyor. Bu önemli merkezi dünyaya daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz. Ziyarete gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizi yüzde 70 oranında tamamladık. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak dikkat çeken Çatalhöyük’ün tanıtımına ve şehrimize değer katacak merkezi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde 28 bin 500 metrekare proje alanında kapalı ve açık alanlar, otobüs ve araç parkları bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni ...
Konya'da çocukla birlikte araç gasp eden şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Konya'da çocukla birlikte araç gasp eden şüpheli ...
KOSKİ’den su kesintisi yaşatmayan teknoloji
YEREL HABERLER KOSKİ’den su kesintisi yaşatmayan teknoloji
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konya Şeker, pancar taban fiyatında artışa gitti
YEREL HABERLER Konya Şeker, pancar taban fiyatında artışa gitti
DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim
YEREL HABERLER DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu ...
"Akşehir'den Dünya Markası Çıkar" konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER "Akşehir'den Dünya Markası Çıkar" konulu konferans ...
Başkan Akkaya: "Gençler bizim geleceğimizdir"
YEREL HABERLER Başkan Akkaya: "Gençler bizim geleceğimizdir"
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı (2)
YEREL HABERLER DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan ...
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
YEREL HABERLER DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan ...
Erkoyuncu: “Tarımın yaşadığımız çağda stratejik sektör olduğu konusu artık tartışılmaz bir gerçekliktir”
YEREL HABERLER Erkoyuncu: “Tarımın yaşadığımız çağda stratejik ...
Gasp ettiği otomobille çarptığı aracı içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı Konya'da önce silahla otomobil gasp eden, bu araçla çarptığı otomobili de bıçakla gasp eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gasp ettiği otomobille çarptığı aracı içerisindeki ...
Konya Büyükşehir Turizm Hareketlilik Programı’nı başlattı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Turizm Hareketlilik Programı’nı ...
Selçuk Üniversitesinde öğrenci - mezun buluşması
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde öğrenci - mezun buluşması
Karatay Belediyesi ve SHUDER’DEN önemli etkinlik
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi ve SHUDER’DEN önemli etkinlik
Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige ...
Çanakkale Savaşı’nın izlerini taşıyan sergi 107 yıl öncesine götürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı’nın izlerini taşıyan sergi 107 yıl ...
Konya Büyükşehir ilçelerde kültür hayatına katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir ilçelerde kültür hayatına katkı ...
Başkan Akkaya sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını ...
‘Sıhhıye’ ilk perdesini sağlık çalışanları için açtı
YEREL HABERLER ‘Sıhhıye’ ilk perdesini sağlık çalışanları için açtı
Selçuklu Sanat Akademisinde eğitim alan din görevlileri Çanakkale tiyatrosunda sahne aldı
YEREL HABERLER Selçuklu Sanat Akademisinde eğitim alan din ...
Beyşehir Gölü’nde avlanma yasağı başladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde avlanma yasağı başladı
Büyükşehir Gençlik Meclisi uluslararası öğrencileri Konyalı gençlerle buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Gençlik Meclisi uluslararası öğrencileri ...
NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.