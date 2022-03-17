18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107.Yıldönümü Hüyük’te de kutlanıyor

Türk askeri tarihinin en büyük zaferlerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107.yıldönümü, Konya’nın Hüyük ilçesinde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İlçede büyük zaferin yıldönümü kapsamında Hüyük Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Hüyük Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikler gerçekleştirildi.

Hüyük halk pazarında temsili seferberlik ilanının duyurulmasıyla başlayan etkinliğin ilk bölümünde asker kıyafeti giyen öğrenciler, Hüyük’ün Çanakkale’de şehit olan kahramanların isimlerini tek tek okudu. Öğrenciler, ilçede yetişen fıstık çamı tohumlarını ise Osmanlı coğrafyası ve 81 ilden belirlenen bir şehit künyesiyle birlikte vatandaşlara dağıtarak bunların toprakla buluşturulmasının yanı sıra şehitler için hayır duası yapılması isteğinde de bulundu.

Etkinliğin İlçe Emniyet Amirliği polis kontrol noktasında düzenlenen ikinci bölümünde ise, yine asker kıyafeti giyen öğrenciler güzergahta seyreden araçları “dur yolcu” diye seslenerek durdurdu. İstiklal Marşı’nın 6’ıncı kıtasındaki “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı” sözleriyle başlayan mısraların okunduğu esnada sürücülerin yanına gelen İlçe Kaymakamı Hasan Çimer ile beraberindeki polis, jandarma, Kızılay ve belediye görevlileri düzenlenen etkinliklerden söz ederek büyük zaferi kutladı. Sürücülere Hüyük ilçesinin Çanakkale’de şehit olan kahramanlarının isimlerinin yer aldığı künyelerle birlikte birer fıstık çamı hediye edilirken, şehitlere bir vefa örneği olarak bu fidanların toprakla buluşturulup büyütülmesinin sözü alındı.

Etkinliklere, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Hüyük Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Sever, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hüyük’te büyük zaferin yıldönümü etkinlikleri kapsamında hoparlörlerden Çanakkale’de şehit düşen Hüyüklü kahramanların isimleri gün içerisinde anons edilerek duyurulurken, Merkez Camisi’nde ise Çanakkale şehitleri için mevlidi şerif okutuldu.

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