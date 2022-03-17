Konya’da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Ulvi Ergenci son yolculuğuna uğurlandı.

Ereğlili Kore gazisi Ali Ulvi Ergenci, bir süredir bulunan rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Gazi Ali Ulvi Ergenci için öğlen namazı sonrası Ereğli Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Ulvi Ergenci cenazesi Üçgöz Mezarlığına dualarla defnedildi.

Cenazeye Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.