Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, çabukluk hareketleri ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Yeşilbeyazlı ekip bugün uçakla İstanbul’a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Ülker Stadyumu’nda yarın saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

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