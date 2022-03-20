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Dede ve babasından kalma 700 bin liralık koleksiyon çalındı Konya’da 70 yıllık para, pul, çakmak ve bıçak koleksiyonunu çalan şüpheliler musluk hırsızı çıktı

İHA

Dede ve babasından kalma 700 bin liralık koleksiyon çalındı Konya’da 70 yıllık para, pul, çakmak ve bıçak koleksiyonunu çalan şüpheliler musluk hırsızı çıktı

Konya’da bir kişinin yazlık olarak kullandığı evde bulunan dedesi ve babasından kalma para, pul, çakmak ve bıçaktan oluşan yaklaşık 700 bin lira değerindeki koleksiyonu çalındı. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalanırken, polis şüphelilerin elindeki çantadan yola çıkarak geçtiğimiz hafta bir camiden musluk hırsızlığı yapan şüpheliler olduğunu tespit etti.
Olay, 12 Mart Cumartesi gecesi merkez Meram ilçesi Durunday Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki evleri kontrol eden 2 şüpheli, Edirne’de yaşayan Kürşat Şendal’ın babasından kalma müstakil evin bahçesine geldi. Burada bir süre oyalanarak çevreyi gözetleyen şüpheliler, daha sonra evin camını kırarak içeri girdi. Evde bulunan bütün odaların kilitli olan kapılarını kıran şüpheliler, Kürşat Şendal’ın dedesinden ve babasından miras kalan çakmak, pul, para ve bıçak koleksiyonu bulunan çantayı alarak hızla evden uzaklaştı.

Komşuları haber verdi
Evin kapıları ve pencerelerinin açık olduğunu fark eden komşuları, Şendal’ı arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Edirne’den güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ev sahibi, eve hırsız girdiğini gördü. Hava koşullarından dolayı Konya’ya daha sonra gelen Kürşat Şendal, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. Evde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri belirlemek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmada şüphelilerin çantalarından yola çıkan polis, daha önce Meram ilçesinde bulunan bir camiden musluk hırsızlığı yapan şüphelilerin olaylarda kullandığı çantalardan olduğunu belirleyerek çantaları incelemeye aldı. Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı inceleme sonrasında şüphelilerin daha önceden gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan musluk hırsızları Seyit A., Hakkı D. ve Ali S. olduğu belirlendi. Savcılık kararı ile şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise Kürşat Şendal’ın evinden çalınan miras koleksiyon ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şahısların evlerinde bulunan koleksiyon Kürşat Şendal’a teslim edildi.
Olay günü komşusu tarafından evine hırsız girdiği haberini aldıktan sonra güvenlik kameralarını incelediğini anlatan Kürşat Şendal, “Komşum beni aradı. Sabah 10 buçuk, 11 sıralarında evimize hırsızın girdiğini düşündüğünü ve dış kapının açık olduğunu ifade etti. Daha sonra kendi evimin güvenlik kamerasını izlediğimde akşam saat 20.45 gibi iki karartı yan taraftaki evin tarafından geliyorlar. Orayı kontrol ediyorlar sonra benim eve, kameralara doğru geliyorlar. 2 kişi görülüyor yaklaşık bir saat evin içinde kalıyorlar. Evdeki sırt çantamı alıp kamera görüntülerinde gördüğüm kadarıyla dış kapıyı da kırarak gittiklerini gördüm” dedi.
Hırsızlık olayı için hava muhalefetlerinden dolayı Konya’ya gelemediğini anlatan Şendal, “15 Mart günü gelebildim. Hemen emniyetteki arkadaşlarımız sağ olsunlar Allah hepsinden razı olsun çok yakından ilgilendiler. Sabaha karşı evimden çalınan bazı materyallerin bir yerde bulunduğu ifade edildi. Bu araştırmalarla birkaç materyal daha ele geçirildi” ifadelerini kullandı.
70 yıldır babasından ve dedesinden kalanlarla koleksiyon yaptıklarını söyleyen Şendal, “Dedemden ve babamdan kalan para koleksiyonum, pul koleksiyonum, bıçak koleksiyonu, bunun yanı sıra saat, çakmak koleksiyonlarım mevcuttu. Bunları almışlar. Allah kimsenin başına vermesin. Bütün kapılar kilitli olmasına rağmen hepsini teker teker kırmışlar. Her yer her yerdeydi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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