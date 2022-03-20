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Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)- KONYA'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Baraj Gölü'nde konaklayan göç yolundaki flamingolar, 2 gün sonra yeniden sıcak bölgelere uçtu.

İvriz Baraj Gölü, İvriz Çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 19811984 yıllarında yapıldı. 83 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölü, zaman zaman yaz aylarında flamingo ve diğer kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da hava sıcaklığının eksi 10 derecelerin altına düşmesine rağmen göç yolundaki flamingolar, baraj gölünde konakladı. Flamingolar, 2 gün sonra tekrar sıcak bölgelere gitmek için kanatlandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-03-20 11:49:09



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