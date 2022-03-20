Dağdaki mağaralara kar stoğu

Konya’nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, yazın serinlemek ve yiyecek içeceklerde kullanmak üzere dağlık alanlardaki mağaraları karla dolduruyor.

İlçede Toroslar’ın eteğindeki 1700 metre rakıma sahip Kocadağ’ın yükseklerinde yer alan mağaralara bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte gerçekleştirilen kar depolama çalışmaları sona erdi. Cula Deliği’nin ardından 4 kilometre uzağındaki Poyraz Karlığı adı verilen kayalıkların altındaki doğal mağaraya da yöre sakinleri tarafından tonlarca kar stok edildi. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde beyaz örtünün bulunduğu dağlık alanda buluşan vatandaşlar, şenlik havası ortamında yaklaşık 6 saat süren çalışma sonunda 8 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki Poyraz Karlığı adı verilen mağarayı testere ile küp şeklinde kestikten sonra kürekler yardımıyla çevresinde biriken karlarla doldurdu. Kar basma faaliyeti başlamadan önce mağaraya girenler ise karları sıkıştırarak istifleme çalışması yaptı. Ardından doldurulan karların üzeri yazın tüketilmek üzere kapatıldı. Mağaranın karla doldurulmasının ardından katılımcılara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe katılan yöre sakinlerinden Hüseyin Kankaya, Poyraz Karlığı’nın da karlarla doldurulmasının ardından dağlık alanda bu yılki kar basma faaliyetlerini sonlandırdıklarını belirtti. Kar basma geleneğinin ilçede uzun yıllardır süregeldiğini anlatan Kankaya, uzun yıllar önce bölgede otlattıkları küçük ve büyükbaş hayvanların yaz döneminde içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere söz konusu mağaraları karlarla doldurduklarını belirterek, “Günümüzde ise aynı geleneği yöre sakinlerimiz için devam ettiriyoruz. 2530 kişi olarak bölgeye gelerek mağaralara çevresindeki karları dolduruyoruz. Bu geleneği bizden sonra gelecek neslin de sürdürmesi en büyük temennimizdir. Buranın isminin Poyraz Karlığı olmasının sebebi ise gelen karları poyrazdan yağdığı zaman kendi rüzgarı içeriye yığarak belli bir miktar dolduruyor. Doldurduktan sonra kalan yeri de arkadaşlarla gelip bizler dolduruyoruz. Yazın ise kar bastığımız yerlere gelenler davetlerde, düğün, nişan merasimlerinde veya bir başka etkinliklerde buradaki karları misafirlerine komposto ve hoşaflara katarak ya da şekerlemelerle ikram ederek serinlemek için tüketiyor” ifadelerini kullandı.

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