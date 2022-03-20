Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (4)

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Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir'in (17) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi, ardından memleketi Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi. Nuray Demir'in cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA)Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR (Konya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2022-03-20 21:36:15



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