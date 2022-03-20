Otel odasında ölü bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde ölü bulunan 17 yaşındaki genç kız Konya’nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Demir'in (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından 17 yaşındaki genç kızın cenazesi memleketi olan Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’ne getirildi.



Genç kız dualarla toprağa verildi

Nuray Demir’in cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazını müteakip mahalle mezarlığına götürülerek defnedildi. Cenaze törenine genç kızın ailesi, akrabaları ve mahalle sakinleri katıldı. Genç kızı için gözyaşı döken annesi Fatma Gül, “Gitti hayatımın anlamı gitti, en değerlim gitti. En değerlimi gönderdim. Benimle birlikte savruldu gitti, yaprak gibi sağdan sola, sen güçlüsün derdi nerem güçlüymüş kız yıkıldım ya yıkıldım. Buna dayanmanın tarifini vermeden gittin bana. Annen ağlıyor kızım gel, annen ağlıyor Nuray gel. Sürüm sürüm sürün Taner” sözleriyle ağıtlar yaktı.



"Ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm"

Cenazede gözü yaşlı teyze Nur Çevik, otel odasında ölü bulunan Nuray’ın katil zanlısının gözaltına alındığını ve adliyede olduğunu bildiğini belirterek, “Sadece nişanı attı, sebep bu. Son defa konuşalım demiş. İkna etmeye çalışmış. Oruçtu, vakit geçirmek için sinemaya gitti, arkadaşıyla beraber. Orada aramış, son defa konuşmak istediğini söylemiş. Sonra gelip arkadaşının yanından almış. Son defa konuşacağız, ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm demiş. Alkollüymüş zaten, sonra kabul etmezsen demiş ben otelde kalıyorum, eşyamı toplayıp gideceğim demiş. Otele götürmüş çocuğu. Orada da kabul etmedi diye sanırım cinnet geçirip çocuğumuzu orada öldürmüş. Kayıp olarak başvuru yaptıktan bir gün sonra 17.00’de bulundu. Nuray’ın hayali, evleneceğim dedi. Hayali her genç kız gibi evlenip mutlu olmaktı. Ama olmadı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kıravatlı gelip de 'ben pişmanım2 deyip de indirim almasını da istemiyorum. Kesinlikle en ağır cezayı alsın başka da bir şey demiyorum” şeklinde konuştu.



Öte yandan, polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı ve genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.